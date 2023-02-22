الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عن مسرحية «بعد آخر رصاصة».. وفاء عبده: «3 نصوص في رواية واحدة»

بوستر المسرحية
بوستر المسرحية

عبرت الفنانة وفاء عبده عن سعادتها بالاشتراك في مسرحية "بعد أخر رصاصة"، والذي يعرض حاليًا على مسرح الغد بمنطقة العجوزة.

وقالت “عبده” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المسرحية تناقش فكرة دمج 3 نصوص فى رواية واحدة لكاتب واحد هو العراقى على عبد الرحمن الزايدى، حيث يرصد العمل قضية الحروب العشوائية التى تؤثر على البشرية نفسيا وإجتماعيا واقتصاديا ويعد العرض رسالة سلام إلى كل شعوب العالم .

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واشارت إلى أن المسرحية تعرض يوميًا على مسرح الغد في الساعة الثامنة مساءً عدا يوم الاثنين، لافتة إلى ان العرض يشهد حالة إقبال كبيرة من قبل محبي المسرح .

"بعد آخر رصاصة"  من إنتاج فرقة مسرح الغد ومن بطولة طارق شرف، مى رضا، محمد دياب، إبراهيم الزهيرى، ايناس المصرى، إيمان مسامح، آسر علي، مريم سعيد، أشعار رشا ضاهر، موسيقى وألحان هشام طه، توزيع موسيقى محمد همام، تعبير حركي كمال ربيع محمد، غناء نجلاء سليمان _آسر علي، ديكور محمد هاشم، أزياء دينا أشرف زهير، رؤية سينمائية طارق شرف، مكياج إسلام عباس، تأليف على عبد النبي الزيدى، إعداد إخراج شريف صبحى.

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بعد أخر رصاصة ن بمنطقة العجوزة البالون الغد وفاء عبده الفنانة وفاء عبده

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وائل لطفي

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