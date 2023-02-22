وكيل «تعليم قنا» يفتتح معرض الأنشطة التربوية فى قفط

افتتح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، معرض الأنشطة التربوية الخاص بإدارة قفط التعليمية والمقام بمدرسة البراهمة الابتدائية المشتركة.

استهلت فقرات المعرض بالسلام الجمهوري ثم عروض رياضية مميزة للعبة الكاراتيه، أعقبه تجول الوكيل والضيوف في المخيم الكشفي وانبهارهم بالمهارات والمعارف التي أتقنها الطلاب عن الحياة الكشفية والجوالة.

وأكد الوكيل، على أهمية الأنشطة التربوية ودورها في ترجمة استراتيجية الوزارة وتطبيق القرارات والتوجيهات الصادرة عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن تفعيل الأنشطة لتحقيق جودة شاملة في البيئة التعليمية واكتشاف المواهب وصقلها وتنمية المهارات وتعزيز القيم الاجتماعية كالتعاون.

كما أشاد الوكيل بالعروض المسرحية والموسيقية ومعارض النوادي الاستكشافية والتربية الاجتماعية والنفسية ورياض الأطفال والتربية الزراعية، والتربية الفنية والصحافة والمكتبات والاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي.

وأشار إلى نجاح القائمين عليها من معلمين وطلاب في توظيف ذلك للتوعية بقضيتي التغيرات المناخية ومخاطر الألعاب الإلكترونية في إطار ما يتماشى مع البيئة المحيطة، وكذلك إتاحة الفرصة أمام طلاب المدرسة للاطلاع على اللوحات التعليمية المتعلقة بالمكتبة وغيرها من معروضات المدارس الأخرى للاستفادة من مضمونها وتحقيق الغرض من تصميمها.

وأهدى ربيع دنقل مدير إدارة قفط التعليمية، درع الإدارة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم، مثمناً دوره في دعم العملية التعليمية والتدخل العاجل لتذليل كل ما يعرقل أداء المخلصين من المعلمين لدورهم.