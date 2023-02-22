الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم قنا» يفتتح معرض الأنشطة التربوية فى قفط

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

افتتح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، معرض الأنشطة التربوية الخاص بإدارة قفط التعليمية والمقام بمدرسة البراهمة الابتدائية المشتركة.
استهلت فقرات المعرض بالسلام الجمهوري ثم عروض رياضية مميزة للعبة الكاراتيه، أعقبه تجول الوكيل والضيوف في المخيم الكشفي وانبهارهم بالمهارات والمعارف التي أتقنها الطلاب عن الحياة الكشفية والجوالة.

وأكد الوكيل، على أهمية الأنشطة التربوية ودورها في ترجمة استراتيجية الوزارة وتطبيق القرارات والتوجيهات الصادرة عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن تفعيل الأنشطة  لتحقيق جودة شاملة في البيئة التعليمية واكتشاف المواهب وصقلها وتنمية المهارات وتعزيز القيم الاجتماعية كالتعاون.
كما أشاد الوكيل بالعروض المسرحية والموسيقية ومعارض النوادي الاستكشافية والتربية الاجتماعية والنفسية ورياض الأطفال والتربية الزراعية، والتربية الفنية والصحافة والمكتبات والاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي.

وأشار إلى نجاح القائمين عليها من معلمين وطلاب في توظيف ذلك للتوعية بقضيتي التغيرات المناخية ومخاطر الألعاب الإلكترونية في إطار ما يتماشى مع البيئة المحيطة، وكذلك إتاحة الفرصة أمام طلاب المدرسة للاطلاع على اللوحات التعليمية المتعلقة بالمكتبة وغيرها من معروضات المدارس الأخرى للاستفادة من مضمونها وتحقيق الغرض من تصميمها.
وأهدى ربيع دنقل مدير إدارة قفط التعليمية، درع الإدارة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم، مثمناً دوره في دعم العملية التعليمية والتدخل العاجل لتذليل كل ما يعرقل أداء المخلصين من المعلمين لدورهم.

ادارة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي العروض المسرحية الصناعى التربية الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

«فاو» توضح أثر فقدان الأغذية وهدرها على استدامة النظم الغذائية

مُنددة بالإرهاب الإسرائيلى.. الأمم المتحدة: «كل مستوطنة جديدة عقبة فى طريق السلام»

موعد امتحانات الترم الثاني للعام الدارسي 2023 والامتحانات الشهرية لصفوف النقل 

رئيس مجموعة البنك الدولي يلتقي وزير المالية وشؤون الشركات بالهند

انتهى دورنا.. كواليس جلسة مرتضى منصور مع صفقات الزمالك الجديدة

وكيل «تعليم قنا» يفتتح معرض الأنشطة التربوية فى قفط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية

استشهاد 10 فلسطينيين.. عملية عسكرية مفاجئة للجيش الإسرائيلي في نابلس

وزير الخارجية الفلسطينى يكشف آخر تطورات العدوان الإسرائيلى المتواصل