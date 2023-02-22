موعد ليلة النصف من شعبان لعام 2023 وفضل صيامها

يبحث الكثير من الملسمين عبر محركات البحث الفضائي عن موعد ليلة النصف من شعبان، وفضل صيامها، وذلك لما لها من فضل عظيم، لذا يبحث الكثير عن اغتنامها.

موعد ليلة النصف من شعبان

وهل علينا شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 فبراير وتكون ليلة النصف من شعبان يوم الاثنين الموافق 6 مارس.

كانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، استطلعت هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق العشرين من شهر فبراير لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأعلنت أنه تحقق شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن أمس الثلاثاء الموافق الواحد والعشرين من شهر فبراير لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

فضل ليلة النصف من شعبان

وعن فضل ليلة النصف من شعبان، قالت دار الإفتاء المصرية، أن العلماء اهتموا ببيان فضل ليلة النصف من شعبان؛ فأوردوا في فضلها الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة؛ قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 136، ط. دار عالم الكتب-بيروت): [وليلة النصف من شعبان قد رُوِي في فضلِهَا من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها مُفَضَّلة، وأنَّ من السلف من كان يخصّها بالصلاة فيها، وصومُ شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة] اهـ.



وِمنْ جملة اهتمام العلماء ببيان فضلها أنَّ كثيرًا منهم في العصور المختلفة قد أفرد أجزاءً حديثية ورسائل علمية في بيان فضل ليلة النصف من شعبان وبيان خصائصها، ومنها:



- "ليلة النصف من شعبان وفضلها" للحافظ ابن الدبيثي صاحب "الذيل على تاريخ بغداد" [ت: 637هـ].

- "الإيضاح والبيان لما جاء في ليلتَي الرغائب والنصف من شعبان" للإمام ابن حجر الهيتمي [ت: 974هـ].

- "التبيان في بيان ما في النصف من شعبان" للشيخ علي القاري [ت: 1014هـ].

- "فضائل ليلة النصف من شهر شعبان" للشيخ سالم السنهوري [ت: 1015هـ].

- "رسالة في فضل ليلة النصف من شهر شعبان" للشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي [ت: 1355هـ].

- "حسن البيان في ليلة النصف من شعبان" للشيخ عبد الله بن الصديق الغماري [ت: 1413هـ].

- "ليلة النصف من شعبان في ميزان الإنصاف العلمي" للإمام الرائد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم [ت: 1419ه]. وغير ذلك.