الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد ليلة النصف من شعبان لعام 2023 وفضل صيامها

دار الإفتاء
دار الإفتاء

يبحث الكثير من الملسمين عبر محركات البحث الفضائي عن موعد ليلة النصف من شعبان، وفضل صيامها، وذلك لما لها من فضل عظيم، لذا يبحث الكثير عن اغتنامها.

موعد ليلة النصف من شعبان

وهل علينا  شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 فبراير وتكون ليلة النصف من شعبان يوم الاثنين الموافق  6 مارس.

كانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، استطلعت هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين  التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق العشرين من شهر فبراير لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.        

وأعلنت أنه تحقق شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن أمس الثلاثاء الموافق الواحد والعشرين من شهر فبراير لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

ما حكم قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان؟.. الإفتاء تجيب

تُرفع فيه الأعمال.. فضل شهر شعبان من السنة النبوية ودعاء استقباله

تامر أمين: شهر شعبان إنذار للمسلم ومظالم الناس لا يغفرها الله

هل يجوز صيام شهر شعبان كاملًا؟.. الإفتاء تجيب

فضل ليلة النصف من شعبان 

وعن فضل ليلة النصف من شعبان، قالت دار الإفتاء المصرية، أن العلماء اهتموا ببيان فضل ليلة النصف من شعبان؛ فأوردوا في فضلها الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة؛ قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 136، ط. دار عالم الكتب-بيروت): [وليلة النصف من شعبان قد رُوِي في فضلِهَا من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها مُفَضَّلة، وأنَّ من السلف من كان يخصّها بالصلاة فيها، وصومُ شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة] اهـ.


وِمنْ جملة اهتمام العلماء ببيان فضلها أنَّ كثيرًا منهم في العصور المختلفة قد أفرد أجزاءً حديثية ورسائل علمية في بيان فضل ليلة النصف من شعبان وبيان خصائصها، ومنها:


- "ليلة النصف من شعبان وفضلها" للحافظ ابن الدبيثي صاحب "الذيل على تاريخ بغداد" [ت: 637هـ].
- "الإيضاح والبيان لما جاء في ليلتَي الرغائب والنصف من شعبان" للإمام ابن حجر الهيتمي [ت: 974هـ].
- "التبيان في بيان ما في النصف من شعبان" للشيخ علي القاري [ت: 1014هـ].
- "فضائل ليلة النصف من شهر شعبان" للشيخ سالم السنهوري [ت: 1015هـ].
- "رسالة في فضل ليلة النصف من شهر شعبان" للشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي [ت: 1355هـ].
- "حسن البيان في ليلة النصف من شعبان" للشيخ عبد الله بن الصديق الغماري [ت: 1413هـ].
- "ليلة النصف من شعبان في ميزان الإنصاف العلمي" للإمام الرائد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم [ت: 1419ه]. وغير ذلك.

ليلة النصف من شعبان دار الافتاء المصرية هلال شهر شعبان الرؤية البصرية الشرعية موعد ليلة النصف من شعبان فضل ليلة النصف من شعبان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

اسعار حج القرعة 2023 بوزارة الداخلية والمستندات المطلوبة للتقديم

أمطرا شخصًا بالرصاص.. إحالة أوراق شخصين للمفتي في الدقهلية

عام على الحرب الأوكرانية| شبح الركود يُطارد ألمانيا وروسيا تتخطى فخ العقوبات

تأجيل محاكمة 11 متهمًا بقضية «خلية الشروق» لـ20 مارس

«إذ لم تلتزموا فلن نلتزم».. لماذا علقت روسيا مشاركتها فى «نيو ستارت»؟

26 أبريل.. الحكم على 9 متهمين في «خلية ولاية السودان الإرهابية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 10 فلسطينيين.. عملية عسكرية مفاجئة للجيش الإسرائيلي في نابلس

وزير الخارجية الفلسطينى يكشف آخر تطورات العدوان الإسرائيلى المتواصل

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير بـ «نابلس»