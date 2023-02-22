محلل اقتصادي لـ«القاهرة الإخبارية»: تراجع مؤشرات التضخم الألمانية بصيص أمل للعالم

قال محمد العطيفي، المحلل الاقتصادي، إن العقوبات الأوروبية على روسيا هدفها إنهاك الاقتصاد الروسي، حيث يسعى الغرب حالياً إلى تدهور القوة الروسية وإبعادها عن الصراع والمنافسة العالمية.

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

وأكد محمد العطيفي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة، حيث ارتفعت مؤشرات التضخم العالمية، وهذا الارتفاع أدى إلى ارتفاع أسعار السلع، ومن ثم أصبح المواطن في جميع أنحاء العالم يعاني من عدم قدرته على توفير احتياجاته الأساسية.

وأضاف في حديثه، أن دول العالم تسعى جاهدة إلى تقليل معدلات التضخم من خلال خطط واعدة ومدروسة، مشيراً إلى أن الغرب يحتاجون إلى وقفة حقيقية لوضع حلول منطقية سريعة خاصة وأن القارة الأوروبية هي الأكثر تضرراً جراء هذه الحرب.

تراجع مؤشرات التضخم

وأشار إلى أن التضخم في أماكن عدة من العالم يتراجع ببطء، ومن بين تلك الدول التي تشهد تراجع طفيف في التضخم هي ألمانيا.

وذكر أن العالم يشترك في أمور كثيرة منها الرغبة في تحقيق انتعاش اقتصادي، لذا ما تشهده ألمانيا من تراجع في مؤشرات التضخم بمثابة بصيص الأمل للعالم بأكمله.