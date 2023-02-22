الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الشناوى: برنامجى لانتخابات الصحفيين يتضمن تخفيض تذاكر المترو و«كوتة إسكان»

معتز الشناوي بجريدة
معتز الشناوي بجريدة الدستور

أجرى الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، جولة في جريدة الدستور لعرض برنامجه الانتخابي.

وقال الشناوي، إن برنامجه يتضمن ٥ آلاف حدًا أدنى لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، دون أعباء على الدولة، موضحًا: «لنا حقوق كثيرة لزيادة موارد النقابة منها عائد البحث على المواقع ويمكن استغلالها لزيادة البدل».

وأضاف: «برنامجي يتضمن تخفيض تذاكر المترو للصحفيين والحصول على كوتة في الإسكان وتوفير سكن للمغتربين، وإنشاء مستشفى كامل داخل النقابة كعيادات اليوم الواحد».

وأكد الشناوي أن مشروع العلاج الحالي غير مناسب ويجب استغلال قدرات الدولة لتوفير منظومة مناسبة توفر حياة كريمة للصحفيين.

 

 

الكاتب الصحفي معتز الشناوي مجلس نقابة الصحفيين جريدة الدستور موارد النقابة زيادة البدل

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