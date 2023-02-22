«إكسترا نيوز»: اقتصاد ألمانيا الأكثر تضررًا من الأزمة الروسية الأوكرانية

غيرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من الواقع الاقتصادي في أوروبا بدرجة تجعل من الصعوبة عودته إلى صورته السابقة من جديد.

وفي هذا السياق، استعرضت قناة «إكسترا نيوز» الأوضاع الاقتصادية في ألمانيا والتي تأثرت بشكل كبير بالحرب في أوكرانيا.

وتشير الأرقام في ألمانيا إلى مدى تعرض الاقتصاد الأكبر في القارة العجوز لأثر تلك الأزمة، والتي قدرها المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية بنحو 100 مليار يورو أو 2.5% من الناتج الاقتصادي العام الماضي.

وارتفعت أسعار الطاقة في ألمانيا خلال عام 2022 بنسبة 34.7% عن 2021، مع ارتفاع الغاز الطبيعي بنسبة 64.8% وفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني.

ويرى المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية أن ألمانيا أكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية من الدول الأوروبية الأخرى، وأنها تعتمد أكثر على الطاقة الروسية ولديها نسبة عالية من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعتمد بشكل كبير على الصادرات وسلاسل التوريد العالمية.

وتتفاقم هذه الخسائر الكبيرة خلال العام الجاري وفق اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، الذي أشار إلى أن الأزمة ستكلف الاقتصاد الألماني نحو 160 مليار يورو أو نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023.

وتعني تلك الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في الاقتصاد الألماني سيكون أقل بنحو ألفي يورو مما كان سيصبح عليه دون الأزمة.