ضبط 3120 مضبوطات متنوعة ومصادرة 495 شيشة بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الشارع العام بنطاق الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة بعدد من الشوارع بالمدينة وذلك بإشراف الدكتور عمرو عبدالعاطي، حي شرق المنصورة.

وأوضح رئيس حي شرق المنصورة أنه تم متابعة تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق الحي واستهدفت الحملة عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق حي شرق مدينة المنصورة بالاشتراك مع شرطة المرافق باشراف العقيد مصطفى الهنيدى مدير إدارة شرطةالمرافق بمديرية أمن الدقهلية والمقدم فاروق حماد وكيل الاداره والمقدم محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق حيث تم رفع كل الإشغالات بعدد من المناطق بنطاق الحى شملت شارع قناة السويس وشارع الامام الغزالى وشارع سعد زغلول ومنطقة ميت حدر ومدخل كفرالبدماص وشارع ١٨ بمنطقة توريل وذلك بما يساهم في إعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.

وأوضح رئيس حي شرق المنصورة ان الحمله اسفرت عن مصادرة (3120) مضبوطات متنوعة و تحرير (77) محضر إشغال وتم مصادرة (495) شيشة وتم التحفظ على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما واصلت اعمال حملة ازالة الاشغالات بنطاق حي غرب المنصورة باشراف سيد النخيلي رئيس الحي الذي اوضح انه تم رفع كافة أشكال التعديات والاشغالات على حرم الطريق بالشارع العام والتي قام بها اصحاب المحال التجارية وتم رفع الاعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والحواجز الاسمنتية واطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون امام العقارات والمحال التجارية والتي تعوق حركة المارة بعدد من شوارع مدينة المنصورة نطاق حي غرب المدينة.

وأكد "مختار" علي ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال كافة القطاعات التنفيذية.

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