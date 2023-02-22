الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: مفاوضة جماعية ناجحة تحقق مطالب 428 عاملًا بشركة بالسويس

جانب من المفاوضة
جانب من المفاوضة الجماعية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بشأن مفاوضة جماعية ناجحة مع إدارة  شركة "افكو مصر" إحدى شركات القطاع الخاص، بحضور ممثلي العمال من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، تحقق من خلالها مطالب 428 عاملاً بالشركة في صرف علاوة غلاء معيشة لكافة العاملين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواصل مع مواقع العمل والإنتاج، والسعي المستمر نحو تعزيز علاقات العمل لتحقيق مطالب طرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح حاتم جاد الرب، مدير مديرية القوى العاملة بالسويس فى تقريره، أنه ورد كتاب من اللجنة النقابية للعاملين بشركة افكو مصر قطاع خاص الى المديرية للتدخل لدى إدارة الشركة لمطالبتهم صرف علاوة غلاء معيشة  للعاملين بها وعددهم 428 عاملا، وجرى تشكيل فريق عمل من إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية، والتوجه الي مقر الشركة ومقابلة العضو المنتد ومدير الموارد البشرية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم الاجتماع مع  كافة الأطراف المعنية من ممثلي الإدارة والعمال، ونجحت المفاوضة في تنفيذ مطالب العمال المشروعة.

وزارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس مفاوضة جماعية شركة افكو مصر اللجنة النقابية

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وائل لطفي

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