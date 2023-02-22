4 مصابين في حادث تصادم بالشرقية

أُصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم دراجة بخارية "توك توك" وموتوسيكل بطريق حوض الندي أولاد سيف بدائرة مركز بلبيس وتم نقل المصابين الي المستشفي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال كلا من "أحمد م. ع." - 14 سنة - مقيم سندنهور مصابًا بجرح متهتك بالوجه واشتباة كسر بالفك، و"أحمد ع. ع." - 25 سنة - مقيم حوض الندي مصابًا باشتباه كسر بالركبة وجرح بالوجه و"محمد ا. ش." - 15 سنة - مقيم سندنهور مصاب باشتباه نزيف بالصدر و"زينب ع. ع." - 47 سنة - مقيمة سندنهور مصابة بجروح متهتكة وتم نقل اثنين منهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص، تبيّن إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم دراجة بخارية موتوسيكل وتوك توك بطريق حوض الندا أولاد سيف دائرة مركز بلبيس وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.