استمرار سحب كراسات التقديم لمعاهد معاوني الأمن حتى 22 مارس

تواصل وزارة الداخلية، فتح مقراتها للطلاب المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن؛ لسحب الكراسات والتقديم حتى 22 مارس.

ونرصد في هذا التقرير التفاصيل الكاملة عن المعاهد وتأسيسها، ولكن وضعت عدد من الشروط لمنع المتزوجين ومن سبق لهم الزواج من الالتحاق.



- شروط الالتحاق

أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

- ألا تقل السن عن 19 عاماً ولا تزيد على 25 عاماً في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

-أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمضي على صدوره 4 سنوات على الأقل.

- أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

- ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

- ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى.

- وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.