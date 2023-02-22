راكب وراء تهريب مستلزمات طب وزراعة الأسنان بالمطار

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي من ضبط راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب وزراعة الأسنان، مع راكب قادم من دبي.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي، استوقف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وخاصة ما يخص مستلزمات الأسنان كونه يعمل نفس التخصص.

وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود كميات كبيرة من مستلزمات طب وزراعة الأسنان أخفاهم الراكب داخل الحقائب، تم تحريز المضبوطات والتي بلغت 744 علبة بداخلهم مسامير ومستلزمات لزراعة الأسنان.

تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 40 لسنة 2023 ضد الراكب، العرض على النيابة للتحقيق.