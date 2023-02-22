الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يكشف هويات قتلى عصابات داعش في عملية الطارمية

العراق
العراق

كشف العراق، اليوم، عن هويات قتلى عصابات داعش في عملية الطارمية.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي  في بيان، إن عناصر عصابات داعش الإرهابية الذين تم قتلهم وإحباط مخططهم الإجرامي في قضاء الطارمية بناءً على المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي قدمها الجهاز هم كلٌ من الإرهابي حازم عدنان المكنى (براء الرفيعي) يشغل منصب ما يسمى أمني عام في قاطع شمالي بغداد، والإرهابي إبراهيم أحمد المكنى (أبو مصعب الحصوة) يشغل منصب ما يسمى آمر مفرزة المثنى في قاطع شمالي بغداد.

وأكد جهاز الأمن الوطني بحسب البيان أنه سيبقى اليد الضاربة والدرع الحصين ضد أية محاولة تقوم بها المجاميع الإرهابية.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأمنية في العراق، مقتل 4 إرهابيين من تنظيم داعش خلال قصف جوي ضمن عمليات منفصلة استهدفت مخابئ لهم بمناطق متفرقة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إنه وفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وجه صقور الجو ضربة دقيقة مدمرة في سلسلة جبال حمرين، أسفرت عن قتل ٣ عناصر من عصابات داعش الإرهابية.

وأضاف البيان أن قطعاتنا الأمنية ستلاحق العناصر الإرهابية الجبانة ولن يكون لهم مكان في أرض العراق وستقتص من الإرهاب أينما كان.

وفي وقت سبق ذلك، أعلن الجيش العراقي مقتل إرهابي آخر عقب محاصرته داخل مضافة غرب العراق.

وأوضح الجيش، في بيان، أن قيادة عمليات الجزيرة وبإشراف مباشر من قبل قائد العمليات اللواء الركن كثير الكرخي، نفذت عملية استباقية بمنطقة الخوضة في هيت، أسفرت عن قتل أحد الإرهابيين بعد محاصرته داخل مضافة في المنطقة أعلاه.

العراق عملية الطارمية عصابات داعش جهاز الأمن الوطني العراقي بغداد

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