التحقيق فى وفاة طرفى مشاجرة بالمطرية

أمرت جهات التحقيق بالمطرية، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مقتل شخصين في مشاجرة بمنطقة المطرية؛ للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت بعرض جثتى الضحيتين على الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية، لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما أمرت باستدعاء شهود العيان حول الواقعة للاستماع لأقوالهم.

وتبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوثها بين طرف أول: صاحب محل نجارة "توفى متأثراً بإصابته بجروح بالصدر" - شريكه بالمحل تم ضبطه وبحوزته "عصا خشبية".. طرف ثانى 4 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح متفرقة وتوفى أثناء إسعافه"، وُضبط بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم لقيام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بوضع كراتين أمام المحل الخاص بالأول.

فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما نتج عنه إصابات المتوفيان المشار إليهما والتى أودت بحياتهما.