هزة أرضية شمال فلسطين بقوة 4.4 ريختر

كشف المركز الأمريكي لرصد الزلازل، عن رصد هزة أرضية بقوة 4.4 درجة شمال فلسطين، وشعر بها سكان شمال الضفة الغربية والجليل بأراضي عام 48.

وبلغت قوة الهزة الأرضية، بحسب المركز الأمريكي لرصد الزلازل، 4.4 على مقياس ريختر، واستمرت 10 ثوان، وضربت على عمق 18 كم شرق البحر الأبيض المتوسط.

من جهته، أعلن معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزة أرضية بقوة 4.2 استمرت 10 ثوان، ضربت على عمق 18 كم شرق البحر الأبيض المتوسط.

وضربت الهزة منطقة الجليل الأعلى ونابلس، وبلغت 4.5 درجة على مقياس ريختر، ومصدرها على بعد 81 كم شمال غرب نهاريا.

وفي وقت سابق أصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، بيانًا توضيحيا حول ظاهرة انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط بمحاذاة الخط الساحلي اللبناني.

وقال المجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان، إنه يتداول العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي روايات ومشاهدات عن تراجع مياه البحر وانخفاض مستواه بمحاذاة الخط الساحلي اللبناني.

كذلك، كانت وسائل إعلام عالمية تحدثت سابقاً عن انحسار مياه البحر في العديد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وإزاء ذلك، يفيد المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأن تراجع مياه البحر مرتبط علميا بحركة المد والجزر، والتي قد تكون أقوى في بعض السنوات، علما أن الطقس الصافي وعدم وجود عواصف أو أمواج يجعل ملاحظة وجود الجزر اكثر وضوحا.

وأضاف البيان: كما يفيد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أنه لا صحة لما يتم تداوله عن تراجع البحر بسبب حتمية وصول أمواج تسونامي، حيث إنه لم يتم تسجيل أي هزة أرضية في البحر المتوسط يمكن أن تسبب هكذا أمواج.