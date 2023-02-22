الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أفريكا نيوز: وضع أول بردية تم اكتشافها بسقارة فى متحف التحرير بداية جديدة لتجديده

بردية
بردية

أشاد موقع "أفريكا نيوز" الأفريقي، بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير، والكشف عن جناح تم تجديده بوضع أول بردية تم اكتشافها بمنطقة آثار سقارة ضمن الكشف الأثري الأخير للبعثة المصرية هناك العام الماضي، وقالت بأنها بداية لبرنامج تجديد أوسع للمتحف.

 

وقال التقرير، إن وزارة السياحة والآثار  كشفت عن جناح مجدد لأقدم متحف لها في القاهرة.

 

يمثل تجديد جناح المتحف بداية لبرنامج تجديد أوسع للمتحف الذي يبلغ عمره 120 عامًا ويقع بالقرب من ميدان التحرير.

 

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى: "نعلن اليوم عن الانتهاء من المرحلة الأولى من تجديد المتحف المصري بميدان التحرير حيث إننا نرسل رسالة للعالم أجمع مفادها أن المتحف المصري في ميدان التحرير لا يزال يتطور".

 

واضاف التقرير أن محور إعادة فتح الجناح الذي تم تجديده هو لفيفة تحتوي على حوالي 113 تعويذة من كتاب الموتى واكتشفت العام الماضي.

 

قال مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى: "أنا فخور جدًا بالعثور أخيرًا على أطول وأقوى وأفضل نوعية ورق بردي تم اكتشافه في مصر على الإطلاق ، هذه البردية ، وزيري 1 ، وأنا فخور جدًا". الآثار.

 

تتكون اللفافة من 150 عمودًا كُتبت بالكامل باللونين الأسود والأحمر بالهيراطيقية.

 

لأكثر من عقد من الزمان ، قامت مصر ببناء متحف على أحدث طراز بالقرب من الأهرامات والذي من المقرر أن يضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية القديمة.

 

وكان أكد تقرير أمريكي أن المتحف المصري الكبير سيصبح الأكبر في العالم بحلول عام 2023.

 

وقال موقع "ستيوبد دوب"، الأمريكي المعني بالثقافة والفنون، إن المتحف وجهة لهواة التاريخ القديم وما يحويه من قطاعات أثرية لجذب انتباه العالم على مر سنوات.

أفريكا نيوز افتتاح المرحلة الاولي الثقافة والفنون السياحة والآثار العام الماضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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