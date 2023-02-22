الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين وروسيا يؤكدان معارضتهما لعودة عقلية الحرب الباردة

وزارة الخارجية الصينية
وزارة الخارجية الصينية

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء: لقد شددت الصين وروسيا في لقاء بين كبير دبلوماسيي بكين وسكرتير مجلس الأمن الروسي، على ضرورة الحفاظ بـ"حزم" على السلام والاستقرار في إقليم آسيا-الباسيفيك، ومعارضتهما لـ"عودة عقلية الحرب الباردة".

ووفقا لمان قلته وكالة "رويترز" فقد قال بيان الخارجية الصينية: إن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي التقى في موسكو سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وقادة آلية التشاور الروسية الصينية، وأن الجانبين ناقشا طرق "تحسين الحوكمة العالمية"، وتبادل الجانبان الآراء بشأن الوضع في أوكرانيا، دون ذكر تفاصيل بهذا الشأن.
 

الصين تعد خطة للسلام في أوكرانيا وستعلن عنها خلال أيام

يأتي هذا فيما أكد المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة تشانج جون، أن الإعلان عن الخطة الصينية للسلام في أوكرانيا سيتم خلال الأيام القريبة القادمة، مؤكدا على ضرورة "إعطاء الفرصة للسلام "

وقال المندوب الصيني للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، الثلاثاء:"سمعت أنها ستصدر خلال عدة أيام".

وكان كبير الدبلوماسيين الصينيين، رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانج يي قد أعلن في 18 فبراير أن السلطات الصينية ستعد خطة لتسوية الأزمة في أوكرانيا، مشدداً على ضرورة "إعطاء الفرصة للسلام".

وأشار إلى أن الخطة ستكون مبنية على مقترحات الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن السلام في أوكرانيا.

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