كيف غيرت الحرب الروسية الأوكرانية التحالفات الجيوسياسية والأمن وسلاسل التوريد بالعالم؟

أجاب اقتصاديون بمعهد «تشاتام هاوس» المعروف رسميا أيضا باسم "المعهد الملكي للشؤون الدولية" ومقره لندن، على السؤال الأبرز كيف غيرت الحرب الروسية الأوكرانية التحالفات الجيوسياسية والأمن والطاقة وسلاسل التوريد في العالم؟

ويفحص خبراء تشاتام هاوس التحولات في التحالفات الجيوسياسية والأمن والطاقة وسلاسل التوريد، وما إذا كانت هذه التغيرات من المرجح أن تدوم طويلا.

كان قرار الرئيس فلاديمير بوتين بإطلاق عملية إعادة غزو شاملة لأوكرانيا قبل عام واحد بمثابة صدمة عالمية "شكلت نهاية مفاجئة ل 30 عاما من العولمة وكل التعاون الدولي الذي جعل ذلك ممكنا" مع تداعيات خطيرة على البلدان في جميع أنحاء العالم، كما أوضحت برونوين مادوكس، مديرة دار تشاتام، في محاضرتها الافتتاحية.

لم تهدد الحرب إستقرار أوروبا فحسب، بل أثرت أيضا على الأمن الغذائي وأمن الطاقة على مستوى العالم، بما في ذلك في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما خلق موجات صدمة في عالم بالكاد يتعافى من جائحة كوفيد-19.

سبع طرق غيرت بها الحرب الروسية على أوكرانيا العالم:

1. إعادة الاصطفاف - تغير التحالفات

إن اندلاع حرب كبرى في أوروبا بعد ما يقرب من ثماني سنوات من الصراع المحتدم، خلق كوكبة سياسية من ثلاث مجموعات مختلفة من الأمم: تلك التي انحازت إلى روسيا تحت حكم بوتن، وتلك التي تعهدت بدعم أوكرانيا، ومجموعة من دول عدم الانحياز التي تقاوم التورط وتتستر على رهاناتها.

وقد سارعت دول الاتحاد الاوروبى إلى الرد بفرض عقوبات وإجراءات كبيرة ضد روسيا، فعلى الرغم من بعض التفتت على سبيل المثال، بشأن سقف أسعار النفط، وتردد ألمانيا في إرسال الدبابات وغيرها من الأسلحة، ظلت الكتلة متماسكة في الأساس، في مقابل توقعات وآمال روسيا. يقول بيبيجن بيرجسن، زميل أبحاث في برنامج تشاتام هاوس في أوروبا: "لقد أظهر الاتحاد الأوروبي التصميم، بل والمدهش في بعض الأحيان، الوحدة في إستجابته للحرب".

2 - الأمن - إعادة رسم الخطوط

تقول أليس بيلون جالاند، زميلة بحثية في برنامج أوروبا: "بالنسبة للعديد من جيران روسيا، أكد الغزو الروسي لأوكرانيا أنهم كانوا على صواب في تحليلهم للتهديد الذي تشكله طموحات موسكو الإقليمية".

قبل الغزو الروسي، فشلت الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، في التكيف مع الحقائق الجيوسياسية الجديدة في المنطقة، وستؤدي الإجراءات الروسية إلى إعادة تقييم جذرية للوضع الأمني الأوروبي.

والواقع أن البلدان الأوروبية إستجابت بزيادات كبيرة في ميزانياتها الدفاعية، وأبرزها التزام ألمانيا بنسبة 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في خطاب المستشار أولاف شولتس الذي أعاد تقويم خطاب "تسايتينوند".

3 - الأسلحة النووية - المخاطر تعود

فمنذ نهاية الحرب الباردة وظهور عملية الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا، أصبح تهديد الأسلحة النووية أقل بروزا.

ومع ذلك، شهد العام الماضي تهديدات منتظمة بالأسلحة النووية من روسيا، بعضها محجب وبعضها بشأن "التصعيد"، وبعضها موجه مباشرة إلى دول الناتو مثل المملكة المتحدة.

كما ظهرت تحذيرات من الغرب، حيث أعلن الرئيس الأميريكي جو بايدن أن خطر حدوث كارثة نووية يبلغ أعلى مستوياته منذ ستين عاما، الأمر الذي يعيد القضية النووية بقوة إلى صدارة المناقشة.

4 - الطاقة والغذاء - تأجيج الأزمة

تسبب الصراع الروسي مع أوكرانيا، باعتباره موردين رئيسيين لسلع الطاقة والغذاء والأسمدة على حد سواء، في تعطل الإمدادات لكل من البلدان النامية والمتقدمة.

وكان التغيير الأساسي تحول أوروبا بعيدا عن الاعتماد على الغاز الروسي، و"لن تعود أوروبا أبدا إلى الاعتماد بشكل فعلي على الوقود الأحفوري الروسي،" كما يقول أنطوني فروغات، نائب مدير برنامج البيئة والمجتمع في تشاتام هاوس،"حتى لو انتهت الحرب غدا، فقد انكسرت الثقة بين المستهلكين الأوروبيين وبين المورد الأساسي لهم".

5- روسيا دولة منبوذة

كان قرار بوتين بإعادة غزو أوكرانيا بشكل كامل وغير قانوني مقامرة كبيرة يقول العديد من المحللين الروس إنه قد فقدها بالفعل من خلال دفع البلاد إلى حالة من البرودة ووضع النظام تحت التهديد.

6 - أوكرانيا جديدة - آمال جديدة

لقد ألحق الهجوم الوحشي الذي شنته روسيا على أوكرانيا خسائر فادحة بمواطنيها، ولكنه وحد البلاد أيضا بطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل. وقد فوجئ المراقبون بقوة المقاومة والصمود والتماسك الوطني في أوكرانيا.

وعلى الرغم من نزوح ما يقدر بنحو 14 مليون شخص، ومع تعرض البنية الأساسية وشبكات الطاقة والنقل هناك لهجوم مستمر، فإن أوكرانيا ظلت تعمل بشكل ملحوظ.

7 - القانون الدولي - تمزيق دليل القواعد

تقول مديرة برنامج القانون الدولي في دار تشاتام، راشمين ساجو، إن إعادة غزو روسيا لأوكرانيا يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الأساسي، وباعتبارها عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعهد إليها بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين، كان هناك شعور بأنها قد مرت من قبل بغزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، وضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.

ولكن كما أشار المراقبون، سرعان ما تحولت سيادة القانون إلى عمل، والواقع أن السرعة المذهلة التي اتسمت بها العقوبات العالمية المنسقة على نطاق غير مسبوق كانت سببا في تحفيز تأثير الدومينو الناتج عن خروج الشركات الضخمة من روسيا.