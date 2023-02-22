الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كنا عاوزين نتجوز».. فتاة تساعد خطيبها في سرقة مئات الآلاف من عمها

ضبط متهم
ضبط متهم

كشف مصدر أمني أن المتهمة بسرقة عمها بمساعدة خطيبها اعترفت بارتكابها الواقعة وعللت فعلتها بأن خطيبها كان ملتزما أمام أهلها بالزواج في فترة زمنية قصيرة، لكنه كان يحتاج إلى مبلغ مالي لإتمام الزواج في ميعاده وأنه اختمر في ذهنه فكرة سرقة عمها وأقنعها بالفكرة وقامت بتسهيل دخوله إلى الشقة.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد مجدي، رئيس المباحث من القبض على طالبة وخطيبها بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة شقيق والدها بمنطقة عزبة زين، دائرة القسم. 

كانت البداية عندما ورد بلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان من المدعو "حسن.ع.ح 
صاحب مكتب للملابس الجاهزة، ولعب الأطفال ومقيم عزبة زين، باكتشافه سرقة مبلغ مالي 675 ألف جنيه من داخل الخزينة الخاصة به بالشقة محل سكنه.

وبانتقال الرائد محمود سعداوي معاون مباحث القسم، للفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود أي كسور بالخزينة محل السرقة وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة وفحص الكاميرات بمكان الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعوة مريم ك.ع.ح 19 عاما، طالبة، ومقيمة بمحل البلاغ الدور الثالث ابنة شقيق المبلغ، وذلك بالاشتراك مع خطيبها محمد ن.م.ع 24 عاما، طالب، ومقيم كفر العلو حلوان، وشهرته النوبي.

وبضبطهما ومناقشتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حيث استغل الثانى طبيعة تردده على العقار، وقام بالدخول للشقة من شباك الحمام المؤدي لسلم العقار محل الواقعة، حيث سهَّلت المتهمة الأولى له الدخول وفتح الخزينة بمفتاحها عثر عليه بجوارها واستولى على المبلغ المالي، حيث أرشد المتهم الثانى عن مكان المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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