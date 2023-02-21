الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«كهرباء جنوب الدلتا»: 50 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة السادسة من خطة إحلال الهوائيات

شركة جنوب الدلتا
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن رصد 50 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة السادسة لإحلال الهوائيات بالكابلات الأرضية أعلي الكتل السكانية.

وقال المهندس حسن البيلي، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن أجمالي تكلفة تنفيذ مراحل إحلال الهوائيات بالكابلات الأرضية  تبلغ 505 مليون جنيه، بتمويل كامل من وزارة التخطيط.

وأشار البيلي في تصريح خاص لـ«الدستور» أن الشركة قامت بتنفيذ عدد من مشروعات التطوير ضمن الخطة الطموحة التي نفذتها الشركة خلال 3 سنوات وبلغت تكلفتها الإجمالية 2 مليار جنيه، وهي بتمويل ذاتي من الشركة عبر قروض محلية ويتبقي 1.6 مليار جنيه نقوم بسدادهم عبر اقساط منتظمين في سدادها .

وأضاف البيلي أن الخطة المنفذة شملت تغيير 150 مغذي كما قمنا بتغيير جميع الأعمدة المسئولة عن التغذية حتي تستيطيع مجابهة الطقس السيئ في فصل الشتاء بدل من القديمة التي كانت  وقت تغييرات الجو تقع

وكشف البيلي عن رصد 300 مليون جنيه للخطة الاستثمارية للشركة في العام المالي الجاري 2023/2022 ، كما  ان شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء نجحت في تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة في العام المالي الماضي2022/2021 بنسبة 150% حيث كان مرصود في موازنة الشركة وقتها 300 مليون جنيه ولكن نجحنا في تدبير تمويل وتنفيذ الخطة بتكلفة 450 مليون جنيه.

يذكر ان عمل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يغطي 3 محافظات هي “المنوفية والغربية والقليوبية” وتقسم لاربعة قطاعات اثنين في الغربية وواحد في كل من المنوفية والقليوبية  بعدد مشتركين يبلغ 5 ملايين مشترك وتصدر الشركة فواتير شهرية بقيمة تتراوح بين 800 مليون الي 1.1 مليار جنيه.

شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء الكهرباء المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

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