«الوثائقية» تعرض فيلمًا بعنوان «أيام النصر» وردود أفعال العدو المنهزم

عرضت القناة الوثائقية فيلما وثائقيا بعنوان "أيام النصر"، استعرضت فيه انتصارات 6 أكتوبر 1973.

وعرضت الوثائقية ردود أحد الضباط من الجيش الإسرائيلي معلقا “بالقرب من الساعة الثانية ظهرا شنت القوات المصرية والسورية هجوما في سيناء وهضبة الجولان وقواتنا تعمل لصد الهجوم”.

وقال ضباط الوحدات الإسرائيلية إن وحداتهم تعرضت للهجوم العسكري من الجانب المصري والسوري، بالإضافة إلى تصريحات قيادات الجيش الإسرائيلي حينها، التي تعترف بالهزيمة في الحرب، كذلك عمليات أسر الجنود الإسرائيليين في الحرب، واصفين الحرب “شيء لا يصدق… نحن لا نستطيع إيقافهم”.

واستعرض الفيلم الوثائقي شهادات القيادات الإسرائيلية التي توضح كسرتهم وانهزامهم وانتصار الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي وردود أفعالهم عن تدمير خط بارليف المنيع الذي كان أبرز الصروح التي تم بناؤها من الجيش الإسرائيلي في اعتقادهم أنهم سيمنعون المصريين بتلك الأسطورة الكاذبة.