الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«بطمن عليك» لـ عمرو دياب الأعلى استماعًا فى الوطن العربى

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدرت أغنية “بطمن عليك” للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأغنيات الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي.

وتصدرت الأغنية قوائم الأعلى استماعا في مصر، الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، ليبيا، اليمن، فلسطين، الجزائر، المغرب، سوريا، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، العراق.

أغنية “بطمن عليك” كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

كان عمرو دياب قد طرح أحدث أغنياته "بطمن عليك" بالتزامن مع عيد الحب، وذلك عبر خدمة فودافون.

يقول مطلع الأغنية :
أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك
غير بس إنك ترد
إنت كويس بجد؟
مش ناقصك أي حاجة؟
مش ناقصك أي حد؟
يابعيد عن عيني 
ياعيني بعيد
م القلب أنا بسلم 
منا معزز سلام الإيد

البحري الأعلى الـ الأ ألحان الحب الج

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