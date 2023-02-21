الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مستريحة جمعت 1.5 مليون جنيه فى سوهاج

ضبط سيدة
ضبط سيدة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاستيلاء على 1,5 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 10 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من إحدى السيدات؛ لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المذكورة، مقيمة بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقيها مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 1,5 مليون جنيه وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

مكافحة جرائم الأموال العامة ضبط مقابل أرباح وزارة الداخلية مبالغ مالية أرباح شهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

خالد ميرى: الإعلان عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين خلال أيام

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

الأجرة من 18 إلى 45 جنيهاً.. تشغيل خطوط العاصمة الإدارية من 6 صباحا لـ12 مساء

تزامنًا مع مباراة اليوم.. انتشار بائعي أعلام «الأهلي» وأجواء حماسية للمشجعين في أسوان

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

الزراعة: استغلال جميع الأصول المملوكة للوزارة اقتصادياً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية

أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل