الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس البرلمان العربي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بذكرى التأسيس

رئيس البرلمان يهنئ
رئيس البرلمان يهنئ خادم الحرمين

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى  يوم تأسيس الدولة السعودية  الموافق الـ 22 من فبراير من كل عام، والذي يعد يومًا للوفاء والولاء للقادة المؤسسين للمملكة، والاعتزاز بإنجازاتها وريادتها في كافة المجالات.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذه الذكرى  الغالية على قلوب العرب والمسلمين جميعاً تمثل  فرصة لاستذكار المسيرة المباركة  والجذور الراسخة للمملكة والتي سار على نهجها أبناء الوطن بخطى ثابتة  مما جعل من المملكة نموذجا رائدا يحتذي به في كافة المجالات في ظل  القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده  الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، وما  حققته المملكة من نقلة تنموية في الوقت الذي تواصل فيه العمل على تعزيز المنجزات الوطنية التي تساهم في استكمال مسيرة التنمية المتواصلة.

تجدر الإشارة إلى أن يوم التأسيس، هو اليوم الذى أرست فيه المملكة اللبنة الأولى في قواعد دولتها على يد الإمامِ محمد بن سعود قبيل نحو ثلاثمائة عام تقريبا، وتحديدا في العام 1139 هـ الموافق 1727م، ليصبح يومًا للوفاء والولاء للقادة المؤسسين، والاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز في تعزيز البناء والوحدة. وفق بيان من السفارة السعودية بالقاهرة.

وعن هذا اليوم الذي يمثل ذكرى مهمة لكل السعوديين، قال الملك سلمان: «نعتز بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في عام 1727م، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل، وإن احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل».

رئيس البرلمان العربي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد خادم الحرمين الشريفين ذكرى يوم التأسيس المملكة العربية السعودية الملك سلمان الأمير محمد بن سلمان

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وائل لطفي

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