الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استبعاد مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد بالإسكندرية

اصحاب الجياد
اصحاب الجياد

تلقى مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد، خطابا رسميا من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بشأن الحكم الصادر في الدعوي رقم 889 لسنة 76 ق قضاء إداري الإسكندرية، وإلغاء الاستشكال المقدم من رئيس النادي على الحكم المشار إليه، يفيد موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على المذكرة المعروضة بشأن الحكم.

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1- تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، رقم 889 لسنة 76 ق قضاء إداري الإسكندرية، نفاذا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة في هذا الشأن.

2- تشكل لجنة طبقا للائحة من اللواء محمود بسيوني المدير التنفيذي، وعبد المنعم سعد المدير المالي، والدكتور مجدي الشبيني مدير النشاط الرياضي، وذلك لإدارة شئون النادي.

3- يستبعد مجلس الإدارة.

4- تكليف اللجنة المشكلة بإدراج بند انتخابات مجلس إدارة جديد من الجمعية العمومية، والمزمع إقامتها وفقا للفتوي المشار إليها.

5- تم إيقاف التوقيعات البنكية لمجلس الإدارة المستبعد اعتبارا من تاريخه، واعتماد توقيع اللجنة المشكلة المشار إليها لدي البنوك والتعامل مع النادي.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحكم الصادر الجمعية العمومية الشباب والرياضة بالاسكندرية حكم محكمة القضاء الاداري نادي أصحاب الجياد

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وائل لطفي

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