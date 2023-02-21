استبعاد مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد بالإسكندرية

تلقى مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد، خطابا رسميا من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بشأن الحكم الصادر في الدعوي رقم 889 لسنة 76 ق قضاء إداري الإسكندرية، وإلغاء الاستشكال المقدم من رئيس النادي على الحكم المشار إليه، يفيد موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على المذكرة المعروضة بشأن الحكم.

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1- تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، رقم 889 لسنة 76 ق قضاء إداري الإسكندرية، نفاذا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة في هذا الشأن.

2- تشكل لجنة طبقا للائحة من اللواء محمود بسيوني المدير التنفيذي، وعبد المنعم سعد المدير المالي، والدكتور مجدي الشبيني مدير النشاط الرياضي، وذلك لإدارة شئون النادي.

3- يستبعد مجلس الإدارة.

4- تكليف اللجنة المشكلة بإدراج بند انتخابات مجلس إدارة جديد من الجمعية العمومية، والمزمع إقامتها وفقا للفتوي المشار إليها.

5- تم إيقاف التوقيعات البنكية لمجلس الإدارة المستبعد اعتبارا من تاريخه، واعتماد توقيع اللجنة المشكلة المشار إليها لدي البنوك والتعامل مع النادي.