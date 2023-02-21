الشيخ في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وأسوان
واصل أحمد الشيخ نجم غزل المحلة انفراده بصدارة هدافي الدوري الممتاز قبل المباريات الثلاث التي ستقام اليوم في الأسبوع التاسع عشر حيث يحل الأهلي ضيفا على أسوان وغزل المحلة ضيفا على الإسماعيلي ويستضيف حرس الحدود فريق فاركو.
ويتفوق أحمد الشيخ بفارق هدف واحد عن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك الذي سجل 8 أهداف وبفارق هدفين عن رمضان صبحي نجم بيراميدز الذي سجل 7 أهداف.
ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم
- أحمد الشيخ "غزل المحلة" برصيد 9 أهداف.
- أحمد سيد زيزو "الزمالك" برصيد 8 أهداف.
- رمضان صبحي "بيراميدز" برصيد 7 أهداف.
- الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" والتونسي رفيق كابو "إنبي" وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" والجزائري رزقي حمرون "فاركو" ومحمد حمدي زكي "أسوان" ولكل منهم 6 أهداف.
- محمد شريف "الأهلي" ومصطفى فتحي "بيراميدز" والأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " ومحمد رضا " فيوتشر " ومصطفى زيكو "حرس الحدود" ولكل منهم خمسة أهداف.
- يوسف أسامة نبيه "الزمالك" ومروان حمدي "المصري" ومحمود علاء " الاتحاد " والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز" والنيجيري جون أوكلي وعبدالرحمن خالد وعمر سافيولا "المقاولون" وكريم طارق "طلائع الجيش" وكريم بامبو ومحمد هلال "البنك الأهلي" والنيجيري جابريل أوروك "غزل المحلة " ومروان محسن " فيوتشر" وسمير فكري "الداخلية" ولكل منهم 4 أهداف.
- عمرو السولية "الأهلي" والتونسي سيف الجزيري "الزمالك" ومحمد الشامي "الإسماعيلي" والتونسي إلياس الجلاصي ومحمد عبداللطيف جريندو "المصري" والنيجيري أوستن أموتو وإبراهيم حسن " الاتحاد" وحسام حسن " سموحة " وإبراهيم عادل "بيراميدز" وعلي فوزي " إنبي" وخالد قمر وإسلام محارب وأحمد سمير "طلائع الجيش" والكاميروني جوزيف جوناثان وعمر كمال عبدالواحد " فيوتشر" والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا" والأنجولي ديلسون كاموني والمغربي أحمد بلحاج "أسوان" ومصطفى فوزي "الداخلية" ولكل منهم 3 أهداف.
- كريم فؤاد والجنوب إفريقي بيرسي تاو وأحمد عبدالقادر والتونسي علي معلول "الأهلي" ولكل منهم هدفان.
- إمام عاشور وأحمد أبوالفتوح وعمرو السيسي وشيكابالا "الزمالك" ولكل منهم هدفان
- باهر المحمدي والغاني ياو أنور والتونسي فراس شواط "الإسماعيلي" والجزائري عبدالرحيم دغموم وإسلام عطية "المصري" وأحمد عيد “ الاتحاد ” والغاني بنجامين بواتينج وحسين فيصل ومحمد عصام "سموحة " وإسلام عيسى والتونسي فخرالدين بن يوسف ومحمد حمدي "بيراميدز" وأحمد أمين أوفا " انبي " والمغربي عبدالكبير الوادي وعمر السعيد وباسم علي "فيوتشر" ولكل منهم هدفان.