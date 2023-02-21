الشيخ في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وأسوان

واصل أحمد الشيخ نجم غزل المحلة انفراده بصدارة هدافي الدوري الممتاز قبل المباريات الثلاث التي ستقام اليوم في الأسبوع التاسع عشر حيث يحل الأهلي ضيفا على أسوان وغزل المحلة ضيفا على الإسماعيلي ويستضيف حرس الحدود فريق فاركو.

ويتفوق أحمد الشيخ بفارق هدف واحد عن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك الذي سجل 8 أهداف وبفارق هدفين عن رمضان صبحي نجم بيراميدز الذي سجل 7 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم