الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تفاصيل توثيق حسابات فيسبوك وانستجرام مقابل 12 دولار شهريًا

شركة ميتا
شركة ميتا

سلط موقع «انجاديجيت الدولي» المتخصص في الإلكترونيات، الضوء على خدمة التحقق من العلامة الزرقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيبسوك وانستجرام التابعين لشركة ميتا، مشيرة إلى أنه سيتم طرح ميزة الاشتراك المدفوع الأجر الأسبوع المقبل. 

وبحسب الموقع أنه على غرار ما تبنته شركة تويتر بطرح ميزة الاشتراك للتحقق من العلامة الزرقاء باشتراك مدفوع الأجر، فقد أعلنت شركة ميتا Meta الشركة الأم لفيسبوك عن اشتراكها الخاص الذي يشبه علامة تويتر الزرقاء “تويتر بلو” Twitter Blue ويسمى Meta Verified.

وقال مارك زوكربيرج إن خدمة الاشتراك ستمنح المستخدمين شارة زرقاء وحماية إضافية من انتحال الهوية والوصول المباشر إلى دعم العملاء.

تفاصيل وتحديد الخدمة للمستخدمين

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وبحسب الموقع فقد تخطط ميتا لاختبار الاشتراك أولاً في أستراليا ونيوزيلندا قبل طرحه في بلدان أخرى، لافتة إلى أنه عندما تصل Meta Verified إلى الولايات المتحدة ستكلف 15 دولارًا شهريًا من خلال تطبيقات الشركة على iOS و Android على الويب، حيث لا تطبق عمولات متجر التطبيقات، وستكون الخدمة مقابل 12 دولارًا شهريًا.

وأخبرت الشركة موقع Engadget أن الاشتراك سيكون متاحًا فقط للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، كما سيتطلب أيضًا معرفًا صادرًا عن الحكومة يطابق اسم وصورة الملف الشخصي لحساب Facebook أو Instagram. بمجرد التحقق، ويتم قفل اسم الملف الشخصي واسم المستخدم وتاريخ الميلاد والصورة، وإذا تتطلب المستخدم التغيير فسيتعين عليه متابعة عملية التحقق مرة أخرى.

وأشار الموقع الدولي في تقرير له صادر اليوم، الى العلامة الزرقاء على تويتر التي تأتي مع النص المثير للانزعاج، بأنه "تم التحقق من هذا الحساب لأنه مشترك في Twitter Blue"، متسائلا هل ستتبع Meta نهجًا مشابهًا؟ وهل يمكننا منع مطاردة علامة التجزئة الزرقاء في Instagram؟

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ميتا الانستجرام فيسبوك العلامة الزرقاء الشركة الام

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