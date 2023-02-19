سبب فرض «فيسبوك» 15 دولارًا شهريًا على أصحاب «العلامة الزرقاء»

علق حسن حامد، خبير التسويق إلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، على إعلان "ميتا" توثيق الحسابات على فيسبوك بالعلامة الزرقاء مقابل 15 دولارا شهرياً.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن هناك تراجع للإعلانات لشركات التواصل الاجتماعي وبدأوا البحث عن مصادر تمويل بديلة.

وأضاف توثيق الحسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي، يضمن حماية أفضل للحسابات وغلق أي محاولة لانتحال الشخصية.

وأشار إلى أن توثيق "ميتا" هي خدمة اشتراك تتيح التحقق من حسابك باستخدام هوية حكومية والحصول على شارة زرقاء، موضحًا أن الخدمة تضمن الحصول على حماية إضافية ضد محاولات انتحال الحسابات الشخصية، إضافة إلى إتاحة الحصول على وصول مباشر لخدمات دعم العملاء.