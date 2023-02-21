بسبب «كراتين محل».. ضبط طرفي مشاجرة بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط طرفي مشاجرة بسبب وضع كراتين أمام محل أحدهم في منطقة المطرية.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بالانتقال تبين حدوثها بين (طرف أول: صاحب محل نجارة" توفى متأثراً بإصابته بجروح بالصدر" - شريكه بالمحل تم ضبطه وبحوزته "عصا خشبية".

والطرف الثانى 4 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح متفرقة وتوفى أثناء إسعافه"، وُضبط بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء، وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم لوضع أحد الأشخاص من الطرف الثانى كراتين أمام المحل الخاص بالأول، فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، مما نتج عنه إصابات المتوفيين المشار إليهما، والتى أودت بحياتهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط باقى الطرفين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.