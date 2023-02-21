الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى

الكنيست
الكنيست

صادقت الكنيست الإسرائيلي، منتصف الليل، على الجزء الأول من خطة الإصلاح القضائي، الذي أعلن عنها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق.

ومرر الكنيست الجزء الأول لخطة الإصلاح القضائي بالقراءة الأولى، وبأغلبية 63 عضوا، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

مظاهرات في إسرائيل ضد الإصلاحات القضائية

ومن المقرر أن يتم إعادة مشروع القانون إلى لجنة الدستور لإعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.

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وترفض المعارضة الإسرائيلية بزعامة يائير لابيد، إقرار الإصلاحات القضائية، حيث دعوا أنصارهم إلى تنظيم مظاهرات ضخمة ضدها.

ونظم أنصار المعارضة الإسرائيلية، منذ بداية العام 2023، عدة مظاهرات في مناطق متفرقة، بينما طرح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، في وقت سابق، مبادرة لإدخال بعض التعديلات على تلك الإصلاحات.

نتنياهو الكنيسة الاصلاحات القضائية مظاهرات لابيد

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وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى

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