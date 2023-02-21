أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى

صادقت الكنيست الإسرائيلي، منتصف الليل، على الجزء الأول من خطة الإصلاح القضائي، الذي أعلن عنها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق.

ومرر الكنيست الجزء الأول لخطة الإصلاح القضائي بالقراءة الأولى، وبأغلبية 63 عضوا، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

مظاهرات في إسرائيل ضد الإصلاحات القضائية

ومن المقرر أن يتم إعادة مشروع القانون إلى لجنة الدستور لإعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.

وترفض المعارضة الإسرائيلية بزعامة يائير لابيد، إقرار الإصلاحات القضائية، حيث دعوا أنصارهم إلى تنظيم مظاهرات ضخمة ضدها.

ونظم أنصار المعارضة الإسرائيلية، منذ بداية العام 2023، عدة مظاهرات في مناطق متفرقة، بينما طرح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، في وقت سابق، مبادرة لإدخال بعض التعديلات على تلك الإصلاحات.