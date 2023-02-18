100 ألف محتج وإغلاق طرق رئيسية.. مظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو

بسبب الإصلاحات القضائية..

بدأت فعاليات المظاهرات في إسرائيل، مساء اليوم، السبت، ضد الإصلاحات القضائية التي ينوي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، تطبيقها.

وكشفت التقديرات الإسرائيلية أن هناك نحو 100 ألف شخص يتظاهرون في أحد الشوارع الرئيسية بتل أبيب، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

المظاهرات في تل أبيب

50 موقعا للمظاهرات في إسرائيل

وأوضحت التقديرات الإسرائيلية أن هناك أكثر من 17 ألف إسرائيلي يتطاهرون في مدينة «حيفا» ضد الإصلاحات القضائية التي أعلن عنها نتنياهو.

ونظم الإسرائيليون مظاهرات في 50 نقطة مختلفة، أبرزها ميدان «ديزنجوف» وشارع كابلان في تل أبيب.

وقرر جهاز الشرطة الإسرائيلي إغلاق أحد عشرة طريقًا رئيسيًا نظرًا لتنظيم المظاهرات ضد إصلاحات نتنياهو في نظام القضاء.

وتأتي المظاهرات بعد إعلان المعارضة الإسرائيلية بزعامة يائير لابيد، رفضها التام للإصلاحات القضائية التي أعلنها نتنياهو، مطالبين أنصارهم بالاحتجاج ضدها.

في السياق ذاته، طرح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، مبادرة، في وقت سابق، من أجل إدخال تعديلات على تلك الإصلاحات القضائية، وللحوار بين المعارضة والحكومة الإسرائيلية.