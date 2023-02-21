الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

في إفصاح للبورصة.. أرباح «السعودية المصرية» ترتفع إلى 20.1 مليون جنيه خلال 2022

البورصة
البورصة

كشفت المؤشرات المالية لشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل عن العام الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 4.88% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 20.15 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 19.21 مليون جنيه أرباحاً في 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 27.41 مليون جنيه، مقابل 26.33 مليون جنيه خلال 2021.

السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، حققت صافي ربح 15.804 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى سبتمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 15.806 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر إلى 21.1 مليون جنيه، مقارنة بنحو 21.27 مليون جنيه في الفترة نفسها المقارنة من عام 2021.

كشفت المؤشرات المالية لشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، خلال الربع الأول من العام الجاري، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 145.6 بالمائة، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة  أنها سجلت صافي ربح بلغ 8.18 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول حيث سجلت 10.4 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل عن عام 2021، صافي ربح بلغ 19.22 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر، مقابل 26.71 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل نحو 26.33 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 36.14 مليون جنيه خلال 2020.

أظهرت المؤشرات المالية للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، تراجع أرباحها بنسبة 5.2 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، على أساس سنوي.

وأضافت الشركة أنها حققت صافي ربح 15.8 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى سبتمبر 2021، مقابل أرباح بلغت 16.67 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وتراجعت إيرادات النشاط خلال الفترة لتصل إلى 21.27 مليون جنيه، مقارنة بنحو 21.94 مليون جنيه في نفس الفترة المقارنة من عام 2020.

وحققت شركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، صافي ربح 11.58 مليون جنيه حتى يونيو 2021، مقابل 13.4 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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