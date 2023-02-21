الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: الإفراج عن أعلاف من الموانئ بأكثر من 1.3 مليار دولار

أعلاف
أعلاف

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن قيمة الأعلاف التي تم الإفراج عنها من الموانئ بلغت أكثر من 1.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بتشكيل لجان لمتابعة الكميات التي يتم الإفراج عنها.

وأضاف "القرش"، خلال اتصال هاتفي مع قناة "الأولى" الفضائية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني مساء أمس الإثنين، إن الدولة تتخذ إجراءات جادة من أجل حل ملف الأعلاف والإفراج عن كافة الأعلاف من الموانئ، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بتواجد تلاعب في ملف الأعلاف.

وأشار إلى وجود تحديات كبيرة وأثرت على دول العالم وليس في مصر فقط، حيث كان التحدي الأول جائحة كورونا ويليه أزمة التجارة العالمية، وأخيرًا الأزمة الروسية الأوكرانية وكانت ثالث أزمة دولية كبيرة، موضحًا أن الدولة تجاوزت كل هذه التحديات والأزمات من خلال التعاون والتنسيق المستمر والجهود التى تقوم بها لتوفير كافة الاحتياجات للمواطن.

وأكمل المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تعمل بقوة في كافة الملفات، وتعمل على تدعيم كل المجالات الإنتاجية، ومنها صناعة الدواجن، وتوفير الأمن الغذائي للمواطن، وأقامت شوادر ونوافذ وأماكن للربط بين المنتج والمستهلك بهدف تحقيق هذه المنظومة والوصول إلى المستهلك بسعر مناسب وعادل والمساعدة في توفير كافة احتياجات المواطن المصري.

وأضاف أن: "هدفنا الأول تشجيع الصناعة الوطنية والمنتج الوطني وكل القائمين على إنجاح الصناعة المصرية" وضمان توافر المنتجات بكميات أكبر محليًا والاتجاه لفكرة الزراعة التعاقدية والتوسع في زراعة الذرة والصويا محليًا.

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