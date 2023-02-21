حظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 لمواليد جميع الأبراج الفلكية
تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء لجميع الأبراج الفلكية:
الحمل
مهنيًا: لا تعرّض سمعتك واستقرارك للخطر ركّز على شؤونك الخاصة ودعْكَ من شؤون الآخرين.
عاطفيًا: قد يطلب منك الشريك المساهمة في مشروع يفيدكما، وتكون نتائجه أكثر من المتوقع.
صحيًا: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، وتجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض.
الثور
مهنيًا: يُخيّم مناخ الثقة والانسجام وكأنّك قطعت سباقًا طويلاً ومضنيًا، وها انت تطالب بالمكافأة أو بالدعم.
عاطفيًا: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لك النتائج المرجوّة.
صحياً: إنتبه لكلّ ما يعرض صحتك للأذى، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلّبات.
الجوزاء
مهنيًا: الأفكار السود تسيطر بقوة، وقد تدفعك إلى اتخاذ مواقف سلبيّة وحاسمة تعود بالضّرر على عملك.
عاطفيًا: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما.
صحيًا: حاول التخفيف من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يومياً للقيام ببعض التمارين الرياضية.
السرطان
مهنيًا: يسلط الضوء على علاقاتك المهنية التي تعرف تطوراً سعيداً، وتحقق نجاحات باهرة.
عاطفيًا: إذا ثابرت على ملاحقة هدف عاطفي، فقد تقطف ثمار مساعيك ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط.
صحيًا: ميّز بين الصحي وغير الصحي، واختر ما تشعر بأنه مناسب لك ومفيد.
الأسد
مهنيًا: تضيق ذرعًا بالمهملين اوالمتقاعسين، لذلك تجد نفسك برفقة وجوه وشخصيّات جديدة تتفهمّك وتماشي اندفاعك.
عاطفيًا: كل يدور حولك يدفعك إلى حسم الأمور مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ونتيجته مضمونة.
صحيًا: تابع نشاطك الرياضي اليومي، وشجع الآخرين للقيام بالمثل واشرح لهم أهمية ذلك.
العذراء
مهنيًا: يسلط هذا اليوم مع القمر الجديد من الحوت عليك الضوء ويجعلك مرهف الحس ومتحمساً جداً.
عاطفيًا: يؤدي أحد المقربين دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك بعد افتراقكما لأسباب لم تكن تستحق ذلك.
صحيًا: انطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة.
الميزان
مهنيًا: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل.
عاطفيًا: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر ويبثك حنانه.
صحيًا: تمر بظروف صعبة تنعكس سلباً على وضعك الصحي.
العقرب
مهنيًا: تكون الظروف مؤاتية لإحداث تغيير في حياتك. قد تتلقى خبراً او تفرح لانفراج، وتحقق المرتجى.
عاطفياً: أمل كبير بعد سلسلة من الخيبات سببها العناد والتسلّط، فكن حذرا.
صحيًا: جدد النشاط الذي يعرفة الآخرون فيك، وبرهن للجميع أنك قادر على استعادته.
القوس
مهنيًا: القمر الجديد في الحوت قد يثير مشكلة قديمة أو يجعلك تخفي أمراً أو تشكك في بعض النيات.
عاطفيًا: التذمّر من تصرفات الشريك يؤدي إلى بعض الانزعاج، لكن المعالجة تحتّم القيام بخطوات سريعة.
صحيًا: حرّك الطاقة في جسمك وفجرها بخطوات تمهيدية للقيام بمشروع صحي مفيد.
الجدي
مهنيًا: تعيش يوما جيدا ما يعني انفراجاً إو إطلالة جديدة ومميزة وعبوراً نحو الأفضل.
عاطفيًا: قلق الشريك مبرّر، ولا سيّما أنّ تعاملك معه يدفعه إلى القيام بخطوات مقابلة.
صحيًا: حاول أن تكون سداً منيعاً في وجه شهيتك المفرطة، وقاومها بالسبل الصحية السليمة.
الدلو
مهنيًا: تراهن على شيء وتربح. وقد تستقطب المحبين والمعجبين، إلاّ أنك تخضع من تحب للامتحان والتجربة.
عاطفيًا: مساعدة الشريك في أوانها تكون مهمة جداً، وتخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما.
صحيًا: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يومياً، وحاول أن تضع حداً لذلك.
الحوت
مهنيًا: تشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفس. يوم إيجابي تحت تاثير القمر الجديد من برجك بإمكانك أن تكون محط أنظار الجميع.
عاطفيًا: تجتمع بالمحبين وتفرح لتأييدهم لك، وتسير الأوضاع العاطفية على ما يرام.
صحيًا: ابتعد عن الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة.