حظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 لمواليد جميع الأبراج الفلكية

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء لجميع الأبراج الفلكية:

الحمل

مهنيًا: لا تعرّض سمعتك واستقرارك للخطر ركّز على شؤونك الخاصة ودعْكَ من شؤون الآخرين.

عاطفيًا: قد يطلب منك الشريك المساهمة في مشروع يفيدكما، وتكون نتائجه أكثر من المتوقع.

صحيًا: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، وتجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض.

الثور

مهنيًا: يُخيّم مناخ الثقة والانسجام وكأنّك قطعت سباقًا طويلاً ومضنيًا، وها انت تطالب بالمكافأة أو بالدعم.

عاطفيًا: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لك النتائج المرجوّة.

صحياً: إنتبه لكلّ ما يعرض صحتك للأذى، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلّبات.

الجوزاء

مهنيًا: الأفكار السود تسيطر بقوة، وقد تدفعك إلى اتخاذ مواقف سلبيّة وحاسمة تعود بالضّرر على عملك.

عاطفيًا: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما.

صحيًا: حاول التخفيف من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يومياً للقيام ببعض التمارين الرياضية.

السرطان

مهنيًا: يسلط الضوء على علاقاتك المهنية التي تعرف تطوراً سعيداً، وتحقق نجاحات باهرة.

عاطفيًا: إذا ثابرت على ملاحقة هدف عاطفي، فقد تقطف ثمار مساعيك ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط.

صحيًا: ميّز بين الصحي وغير الصحي، واختر ما تشعر بأنه مناسب لك ومفيد.

الأسد

مهنيًا: تضيق ذرعًا بالمهملين اوالمتقاعسين، لذلك تجد نفسك برفقة وجوه وشخصيّات جديدة تتفهمّك وتماشي اندفاعك.

عاطفيًا: كل يدور حولك يدفعك إلى حسم الأمور مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ونتيجته مضمونة.

صحيًا: تابع نشاطك الرياضي اليومي، وشجع الآخرين للقيام بالمثل واشرح لهم أهمية ذلك.

العذراء

مهنيًا: يسلط هذا اليوم مع القمر الجديد من الحوت عليك الضوء ويجعلك مرهف الحس ومتحمساً جداً.

عاطفيًا: يؤدي أحد المقربين دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك بعد افتراقكما لأسباب لم تكن تستحق ذلك.

صحيًا: انطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة.

الميزان

مهنيًا: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل.

عاطفيًا: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر ويبثك حنانه.

صحيًا: تمر بظروف صعبة تنعكس سلباً على وضعك الصحي.

العقرب

مهنيًا: تكون الظروف مؤاتية لإحداث تغيير في حياتك. قد تتلقى خبراً او تفرح لانفراج، وتحقق المرتجى.

عاطفياً: أمل كبير بعد سلسلة من الخيبات سببها العناد والتسلّط، فكن حذرا.

صحيًا: جدد النشاط الذي يعرفة الآخرون فيك، وبرهن للجميع أنك قادر على استعادته.

القوس

مهنيًا: القمر الجديد في الحوت قد يثير مشكلة قديمة أو يجعلك تخفي أمراً أو تشكك في بعض النيات.

عاطفيًا: التذمّر من تصرفات الشريك يؤدي إلى بعض الانزعاج، لكن المعالجة تحتّم القيام بخطوات سريعة.

صحيًا: حرّك الطاقة في جسمك وفجرها بخطوات تمهيدية للقيام بمشروع صحي مفيد.

الجدي

مهنيًا: تعيش يوما جيدا ما يعني انفراجاً إو إطلالة جديدة ومميزة وعبوراً نحو الأفضل.

عاطفيًا: قلق الشريك مبرّر، ولا سيّما أنّ تعاملك معه يدفعه إلى القيام بخطوات مقابلة.

صحيًا: حاول أن تكون سداً منيعاً في وجه شهيتك المفرطة، وقاومها بالسبل الصحية السليمة.

الدلو

مهنيًا: تراهن على شيء وتربح. وقد تستقطب المحبين والمعجبين، إلاّ أنك تخضع من تحب للامتحان والتجربة.

عاطفيًا: مساعدة الشريك في أوانها تكون مهمة جداً، وتخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما.

صحيًا: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يومياً، وحاول أن تضع حداً لذلك.

الحوت

مهنيًا: تشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفس. يوم إيجابي تحت تاثير القمر الجديد من برجك بإمكانك أن تكون محط أنظار الجميع.

عاطفيًا: تجتمع بالمحبين وتفرح لتأييدهم لك، وتسير الأوضاع العاطفية على ما يرام.

صحيًا: ابتعد عن الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة.