الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 لمواليد جميع الأبراج الفلكية

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء لجميع الأبراج الفلكية:

الحمل
مهنيًا: لا تعرّض سمعتك واستقرارك للخطر ركّز على شؤونك الخاصة ودعْكَ من شؤون الآخرين.
عاطفيًا: قد يطلب منك الشريك المساهمة في مشروع يفيدكما، وتكون نتائجه أكثر من المتوقع.
صحيًا: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، وتجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض.

الثور

مهنيًا: يُخيّم مناخ الثقة والانسجام وكأنّك قطعت سباقًا طويلاً ومضنيًا، وها انت تطالب بالمكافأة أو بالدعم.
عاطفيًا: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لك النتائج المرجوّة.
صحياً: إنتبه لكلّ ما يعرض صحتك للأذى، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلّبات.

الجوزاء

مهنيًا: الأفكار السود تسيطر بقوة، وقد تدفعك إلى اتخاذ مواقف سلبيّة وحاسمة تعود بالضّرر على عملك.
عاطفيًا: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما.
صحيًا: حاول التخفيف من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يومياً للقيام ببعض التمارين الرياضية.

السرطان

مهنيًا: يسلط الضوء على علاقاتك المهنية التي تعرف تطوراً سعيداً، وتحقق نجاحات باهرة. 
عاطفيًا: إذا ثابرت على ملاحقة هدف عاطفي، فقد تقطف ثمار مساعيك ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط. 
صحيًا: ميّز بين الصحي وغير الصحي، واختر ما تشعر بأنه مناسب لك ومفيد.

الأسد 
مهنيًا: تضيق ذرعًا بالمهملين اوالمتقاعسين، لذلك تجد نفسك برفقة وجوه وشخصيّات جديدة تتفهمّك وتماشي اندفاعك.
عاطفيًا: كل يدور حولك يدفعك إلى حسم الأمور مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ونتيجته مضمونة. 
صحيًا: تابع نشاطك الرياضي اليومي، وشجع الآخرين للقيام بالمثل واشرح لهم أهمية ذلك.

العذراء
مهنيًا: يسلط هذا اليوم مع القمر الجديد من الحوت عليك الضوء ويجعلك مرهف الحس ومتحمساً جداً.
عاطفيًا: يؤدي أحد المقربين دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك بعد افتراقكما لأسباب لم تكن تستحق ذلك. 
صحيًا: انطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة.

الميزان
مهنيًا: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل. 
عاطفيًا: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر ويبثك حنانه.
صحيًا: تمر بظروف صعبة تنعكس سلباً على وضعك الصحي.

العقرب
مهنيًا: تكون الظروف مؤاتية لإحداث تغيير في حياتك. قد تتلقى خبراً او تفرح لانفراج، وتحقق المرتجى.
عاطفياً: أمل كبير بعد سلسلة من الخيبات سببها العناد والتسلّط، فكن حذرا.
صحيًا: جدد النشاط الذي يعرفة الآخرون فيك، وبرهن للجميع أنك قادر على استعادته.

القوس 
مهنيًا: القمر الجديد في الحوت قد يثير مشكلة قديمة أو يجعلك تخفي أمراً أو تشكك في بعض النيات.
عاطفيًا: التذمّر من تصرفات الشريك يؤدي إلى بعض الانزعاج، لكن المعالجة تحتّم القيام بخطوات سريعة.
صحيًا: حرّك الطاقة في جسمك وفجرها بخطوات تمهيدية للقيام بمشروع صحي مفيد.

الجدي

مهنيًا: تعيش يوما جيدا ما يعني انفراجاً إو إطلالة جديدة ومميزة وعبوراً نحو الأفضل.
عاطفيًا: قلق الشريك مبرّر، ولا سيّما أنّ تعاملك معه يدفعه إلى القيام بخطوات مقابلة. 
صحيًا: حاول أن تكون سداً منيعاً في وجه شهيتك المفرطة، وقاومها بالسبل الصحية السليمة.

الدلو
مهنيًا: تراهن على شيء وتربح. وقد تستقطب المحبين والمعجبين، إلاّ أنك تخضع من تحب للامتحان والتجربة.
عاطفيًا: مساعدة الشريك في أوانها تكون مهمة جداً، وتخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما.
صحيًا: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يومياً، وحاول أن تضع حداً لذلك.

الحوت

مهنيًا: تشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفس. يوم إيجابي تحت تاثير القمر الجديد من برجك  بإمكانك أن تكون محط أنظار الجميع.
عاطفيًا: تجتمع بالمحبين وتفرح لتأييدهم لك، وتسير الأوضاع العاطفية على ما يرام.
صحيًا: ابتعد عن الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة.

حظك اليوم حظك اليوم جاكلين عقيقي ابراج فلكية برج الحوت برج العقرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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