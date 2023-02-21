متى يرفع الستار عن العيون ليرى الإنسان الملائكة؟.. داعية يُجيب

كشف الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، عن سكرات الموت وانتهاء الروح من الجسد والمراحل التي تمر بها حتى تخرج من الجسد.



وقال خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الاثنين، إن الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت وإنما كبيت نسجته العنكبوت.



وأضاف أن الروح ليست من صفات الله ولكنها خلق من مخلوقات الله، وأن الروح سر من الأسرار الربانية، متابعاً:"النبي يقول لا تخف روح المؤمن تخرج كقطرة الماء من في السقاء".



وأشار إلى أن الموت يمر بست مراحل في اليوم الذي يموت فيه، من البدء، التراقي، الحلقوم، النزع، التسليم، متابعاً: "الإنسان وهو في سكرات الموت بيجي وفد من الملائكة لتجهيز الميت قبل الموت، والإنسان بيشوف الملائكة مع بداية سكرات الموت في يوم الموت".



وأوضح أن هناك ستاراً على العيون لا ترى الملائكة ولكن عندما يأذن الله بالانتقال من الدنيا إلى الآخرة يتم رفع الستار، متابعاً: "الروح تتحرك من القدمين كالكهرباء والمياه في الجسم لفوق حتى تصل إلى التراقي وهو الجزء من الجسم الموازي للقلب".