أحمد المسلمانى: بريطانيا تعانى من تذبذب سياسى واضح

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن بريطانيا تعاني منذ فترة من عدم الاستقرار السياسي، حيث يلاحظ الجميع أن بريطانيا تشهد حالة من التنقلات في المناصب السياسية بسرعة لا يتخيلها أحد، حيث لا يبقى أحد في منصبه ثابتاً إلا أياما معدودة.

تذبذب سياسي بريطاني

وأكد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن موقع "بي بي سي" حرص على الكتابة عن حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده بريطانيا في الآونة الأخيرة، ولهذا قام بعمل موضوع صحفي بعنوان "الزعماء الذين حكموا قليلا.. نماذج من عدم الاستقرار السياسي" ليرد على الانتقادات التي طالت زعيمة بريطانيا ليز تراس التي مكثت في الحكم 45 يوما فقط.

النازية الإيطالية

وأضاف في حديثه، أن التقرير تضمن أن أحد زعماء إيطاليا لم يبق في منصبه سوى أيام معدودة بسبب ضعف موقفه مع النازية آنذاك.