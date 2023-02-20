المشدد 10 سنوات لمتهمين قلدا شعار الجمهورية ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد علي متهمين قاما بتقليد خاتم شعار الجمهورية.

تعود أحداث الواقعة إلى 3 من شهر 8 عام 2022، حيث قام المتهمين محمود عبد الحكيم عبده مصطفى ويبلغ من العمر 37 عامًا، وأحمد رأفت عبد الرؤوف محمود الوصيفي ويبلغ من العمر 16 عامًا، وهما من غير أرباب الوظائف الحكومية العمومية، بارتكاب واقعه تزوير محرر رسمي وهو رخصه سيارة رقمية ط ب س 7534 ملاكي بورسعيد، والمنسوب صدورها لوحده مرور بورسعيد.

تمت الجريمة عن طريق الاصطناع الكامل بان أتفق المتهمان على ارتكابها، وحصلا علي البيانات اللازمة لاثباتها بالرخصة المزورة، واصطنعا ذلك المحرر بانشائه على غرار المحررات الصحيحة، واثبتا به بيانات على خلاف الحقيقة، وزورا توقيع الموظف العام المختص باصداره، وامهروه بخاتم زوراه للجهة الحكومية مرور بورسعيد، وتمت الجريمة بناءًا على الاتفاق والمساعدة.

وقلد المتهم الأول بواسطة الغير خاتم شعار الجمهوريه والمنسوب صدوره إلى وحدة مرور بورسعيد وتوقيع الموظف العام المختص باصدار المحرر، وأمهر المحرر موضوع التهمة بذلك الخاتم المقلد وقام بعمل توقيع الموظف المختص بالتزوير، واستعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله مع علمه بتزويره، وذلك بأن قدمه للمتهم التاني الطفل ببياناته المزورة لإعمال آثاره لدى الكافة في إثبات صحه سريان رخصة السيارة الملاكي، وكذا عدم إثبات جملة حظر بيع السيارة سترًا للجريمة.

وقدم المتهم الطفل المحرر المزور للمدعو محمد إبراهيم الدسوقي العزبي بسام، وذلك لاستخدامه في تسيير السياره الملاكي، وذلك مع علمه بان الخاتم مزور وتوقيع الموظف مزور.

شهود الإثبات

وشهد علاء محي الدين أحمد البرادعي رائد شرطه ورئيس مباحث مرور بورسعيد، بأنه حال قيامه بحملة مرورية، استوقف المركبة الألية ط ب س 7534 قيادة المدعو محمد إبراهيم الدسوقي العزبي، وبالاطلاع على رخصه السيارة، تبين له أنها مزورة وغير صادرة عن وحدة مرور بورسعيد، وأكد أن تحرياته توصلت إلى صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، بأن قام المتهم الأول بتزوير الرخصة المضبوطة بالاشتراك مع آخر مجهول، وقدمها للمتهم الثاني الطفل، والذي قام بتقديمها لمالك السيارة لاستخدامها.

وثبت بتقرير الطب الشرعي قسم التزييف والتزوير أن رخصة تسيير السيارة رقم ط ب س 7534 ملاكي بورسعيد، والمنسوب صدورها إلى وحدة مرور بورسعيد مزورة كليا باستخدام طابعة كمبيوترية ليزرية ملونة ولم تصدر عن أي وحدة مرور.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين، وغرامة 100 ألف جنيهًا لكل منهما ومصادرة المضبوطات والزمتهما المصاريف الجنائية.