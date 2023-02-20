«الكونتينر» يكشف مراحل تحويل القطن إلى نسيج

كشف الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي بشركة مصر للغزل والنسيج، مراحل صناعة الغزل داخل المصنع والتي تبدأ بعد جلب الأقطان من المحلج.

وقال، خلال لقائه في برنامج "الكونتينر"، والمذاع عبر فضائية on، إن أول تعامل للقطن في المصنع يكون من خلال ماكينة يتم وضع الأقطان داخلها، ويتم ضربه للتخلص من الشوائب والبذور، حتى يضمن نظافته وبعدها يكون القطن جاهزًا للصناعة بعد تحويله لشريط.

وأضاف شاكر أن المرحلة الثانية هي التمشيط والتي تخرج باقي العوادم من القطن، والتي تستخدم في صناعة البناطيل الجينز، مشيرًا إلى أن القطن بعدها يدخل مرحلة المبروم وهي قبل النهائية والتي يتكون منها الخيوط.

تطوير مصانع الغزل والنسيج

وأوضح أنه بعدها يتحول القطن لنسيج وكل بكرة منه يكون وزنها 2 كيلو ليدخل على مرحلة صناعة القماش، مؤكدًا أن مصنع الملابس الجديد مكون من ماكينات حديثة إنتاج عام 2022، وأن المصنع استحوذ على 45% من 21 مليار جنيه خصصتها الدولة للنهوض بالصناعة.

وأكد أنه توجد عمالة مدربة لمحاولة استعادة الريادة على مدار السنين، وستعود قيمة الذهب الأبيض، ونستعد لمستقبل مشرق وخلال عام ستكون كل هذه المصانع تعمل بشكلها الجديد.