نائب الرئيس التركى: ندعو المواطنين لاتباع تعليمات فرق الإنقاذ

دعا فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، اليوم الإثنين، المواطنين لاتباع تعليمات فرق الإنقاذ.



وأكد في تصريحات له: “نحن في حالة استنفار كامل لمساعدة المواطنين ولم تردنا أي أخبار سيئة، داعيا المواطنين إلى عدم التوجه إلى الأبنية المتضررة من جراء الزلزال الأخير”.



ومن جانبه، أعلن عمدة مدينة هاتاي التركية عن إرسال فرق إنقاذ بعد صدور تقارير حول وجود عالقين تحت الأنقاض.

وضرب زلزال بقوة 6,4 درجة مساء الإثنين، محافظة هاتاي في جنوب تركيا، هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير الذي خلف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد).

وحددت "أفاد" مركز الزلزال في بلدة دفنة، لافتة الى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ). وشعرت به فرق فرانس برس بقوة في أنطاكية وأضنة على بعد مئتي كلم شمالا.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، فقد أثار الزلزال حالة من الذعر بين السكان، وتسبب بارتفاع سحب من الغبار في المدينة المدمرة.

وشاهد المراسل وسمع انهيار جدران مبان تضررت بشدة اصلا، وأشخاصا يستغيثون بعد إصابتهم على ما يبدو.

ووفقا لأفاد، سجلت أكثر من ستة آلاف هزة ارتدادية منذ الزلزال العنيف بقوة 7,8 درجة الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا.

فيما نشرت وكالة الأناضول التركية اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها الزلزال ولاية هاتاي التركية، مساء الإثنين.

وأظهر الفيديو هلع السكان أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا في الشارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز عامود الإضاءة.

وذكر شهود عيان أن هناك مبانى انهارت في شمال سوريا وجنوب تركيا نتيجة الزلزال الجديد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مناشدات وصلت للدفاع المدني بالتوجه فورا لمدينة «جنديرس» بريف عفرين السوري بعد الهزة الأرضية في هاتاي.