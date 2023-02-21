جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-2-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-2-2023 محور اهتمام الملايين من جمهور رياضة كرة القدم في مصر حاليًا، وذلك خلال منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي تعد أولى البطولات الرياضية في مصر، والتي يرغب الكثيرون في ضبط إشارة بث مجموعة قنوات أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تنطلق مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الـ64، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022، حيث تعد البطولة هي الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا، وحصد نادي الزمالك اللقب في آخر موسمين، فيما احتل نادي بيراميدز المركز الثاني خلال الموسم الماضي 2021-2022 ويليه نادي الأهلي الذي أحرز المركز الثالث.

ويشارك كلا من نادي الأهلي ونادي الزمالك في دوري الأبطال خلال موسم 2021-2022، وكلا من نادي بيراميدز ونادي فيوتشر في الكونفدرالية.

وإليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-2-2023 وهي كما يلي:

مباراة نادي أسوان ضد نادي الأهلي في تمام الساعة 2:45 مساءا.

مباراة نادي الإسماعيلي ضد نادي غزل المحلة في تمام الساعة 5:00 مساءا.

مباراة نادي حرس الحدود ضد نادي فاركو في تمام الساعة 7:00 مساءا.

تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة الدوري المصري الممتاز

تنقل مجموعة قنوات On Time Sports مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم في مصر والوطن العربي قبل وأثناء وبعد المباريات وهى كما يلي:

تردد قناة On Time Sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11681.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 72500.

الجودة : HD.



تردد قناة On Time Sports 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 72500.

الجودة : HD.

كيفية ضبط إشارة بث قناة أون تايم سبورت

يمكن ضبط إشارة بث مجموعة قنوات On Time Sports عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2021-2022 من خلال عدة خطوات وهى كما يلي:

الدخول عبر القائمة الرئيسية من خلال الريموت كنترول.

اختيار أيقونة البحث أو التركيب اليدوي.

كتابة تردد ضبط القناة كما هو سابق ذكره.

تحديد القمر الصناعي.

الضغط على كلمة موافق عقب نزول القناة.

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