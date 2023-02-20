مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 وتردد القنوات الناقلة

يبحث قطاع عريض من جمهور كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 وتردد القنوات الناقلة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة مباريات منافسات الجولة ال 19 من الدوري المصري الممتاز في نسخته ال 64 والتي انطلقت في 25 أكتوبر الماضي حيث أحرز اللقب في الموسم الماضي نادي الزمالك.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

يعرض الدستور جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 وتردد القنوات الناقلة في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز وفقا للاتحاد المصري لكرة القدم الفيفا حيث يشارك في البطولة كافة النوادي الرياضية المسجلة في دوري الدرجة الأولى ومواعيد المباريات كما يلي:-



مباراة نادي الداخلية ضد نادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة 5:00 مساءا.

مباراة نادي الزمالك ضد نادي سيراميكا كيلوباترا في تمام الساعة 5:00 مساءا.

مباراة نادي إنبي ضد نادي طلائع الجيش في تمام الساعة 7:00 مساءا.

ويعد نادي الأهلي من أكثر النوادي الرياضية حصولا على اللقب وذلك بما يعادل 42 مرة يليه نادي الزمالك بما يعادل 17 مرة كان أخرها في الموسم الماضي يليه نادي الإسماعيلي الذي أحرز اللقب 3 مرات.



تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة الدوري المصري الممتاز

حصلت مجموعة قنوات On Time Sports على حقوق البث المباشر لمباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته ال 64 والتي تجرى حاليا على ملاعب كرة القدم المصري دة في كافة محافظات الجمهورية ويمكن ضبط إشارة بث القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وفقا لما يلي :-

قناة On Time Sports 1

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11681.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.



قناة On Time Sports 2

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.



قناة On Time Sports 3

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.



ترتيب الفرق في الدوري المصري الممتاز

يتسأل المواطنين عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 وتردد القنوات الناقلة وترتيب الفرق الرياضية وهى كما يلي:-

نادي الأهلي برصيد 37 نقطة.

نادي الأهرام برصيد 37 نقطة.

نادي فيوتشر برصيد 37 نقطة.

نادي الزمالك برصيد 32 نقطة.

نادي المقاولون برصيد 31 نقطة.



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