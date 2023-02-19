موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري 2023 بتوقيت القاهرة

موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري بعد غياب المارد الأحمر عن خوض مبارياته في الجولات الماضية للدوري، للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي انطلقت في مطلع الشهر الجاري وكذلك الانتقال لخوض أولى مبارياته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي واجهه في مستهلها فريق نادي الهلال السوداني، ليعود مرة أخرى للدوري المصري، وبدأ الملايين من الجمهور يبحثون عبر محركات البحث عن موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري

ويحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره نادي أسوان على ملعبه ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 من شهر فبراير الجاري حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة 2:45 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان في الدوري

وتنقل قنوات اون تايم سبورت اللقاء بين فريق أسوان والأهلي ضمن الجولة الحالية للدوري المصري الممتاز ويتم تحليل أداء اللاعبين واحدث اللقاء والقرارات التحكيمية خلال الاستوديو التحليلي للقناة.

الأهلي وأسوان في جدول الدوري

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول الدوري للموسم الحالي رغم تأخره في عدد المباريات مقارنة بالفرق الأخرى فهو يملك من النقاط 37 نقطة متساويا مع كلا من بيراميدز وفيوتشر لكنه في الوقت ذاته يتأخر عنهم بثلاثه مباريات حيث خاض كلا منهما 18 مباراة بينما النادي الأهلي خاض 15 مباراة فقط.

وخلال مشوار النادي الأهلي في الدوري لهذا الموسم استطاع ان يحقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في أربع مباريات بينما لم يتلقى أي هزيمة خلال مشوارة.

في الجانب الآخر فريق نادي أسوان يحتل المركز التاسع في الدوري المصري برصيد نقاط 22 مباراة حيث خاض 18 مباراة استطاع ان يحقق الفوز في ست مباريات بينما تعادل في أربع مباريات وتلقى ثماني هزائم.

ويسعى النادي الأهلي إلى تعزيز صدارته لجدول الدوري ويعود من جديد للانتصارات بعد أن تلقى ثلاث هزائم في آخر ثلاث مباريات خاضها منها هزيمتين في كأس العالم للأندية أمام كلا من فريق ريال مدريد الاسباني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وهزيمة أخرى أمام فريق فلامنجو البرازيلي والتي انتهت المباراة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.