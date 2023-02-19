الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري 2023 بتوقيت القاهرة

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي وأسوان

موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري بعد غياب المارد الأحمر عن خوض مبارياته في الجولات الماضية للدوري، للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي انطلقت في مطلع الشهر الجاري وكذلك الانتقال لخوض أولى مبارياته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي واجهه في مستهلها فريق نادي الهلال السوداني، ليعود مرة أخرى للدوري المصري، وبدأ الملايين من الجمهور يبحثون عبر محركات البحث عن موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري 

ويحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره نادي أسوان على ملعبه ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 من شهر فبراير الجاري حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة 2:45 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان في الدوري

وتنقل قنوات اون تايم سبورت اللقاء بين فريق أسوان والأهلي ضمن الجولة الحالية للدوري المصري الممتاز ويتم تحليل أداء اللاعبين واحدث اللقاء والقرارات التحكيمية خلال الاستوديو التحليلي للقناة.

الأهلي وأسوان في جدول الدوري 

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول الدوري للموسم الحالي رغم تأخره في عدد المباريات مقارنة بالفرق الأخرى فهو يملك من النقاط 37 نقطة متساويا مع كلا من بيراميدز وفيوتشر لكنه في الوقت ذاته يتأخر عنهم بثلاثه مباريات حيث خاض كلا منهما 18 مباراة بينما النادي الأهلي خاض 15 مباراة فقط.

وخلال مشوار النادي الأهلي في الدوري لهذا الموسم استطاع ان يحقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في أربع مباريات بينما لم يتلقى أي هزيمة خلال مشوارة.

موعد مباراة الأهلى وأسوان الودية اليوم 25ـ9ـ2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وأسوان الودية استعدادا للموسم الجديد

في الجانب الآخر فريق نادي أسوان يحتل المركز التاسع في الدوري المصري برصيد نقاط 22 مباراة حيث خاض 18 مباراة استطاع ان يحقق الفوز في ست مباريات بينما تعادل في أربع مباريات وتلقى ثماني هزائم.

ويسعى النادي الأهلي إلى تعزيز صدارته لجدول الدوري ويعود من جديد للانتصارات بعد أن تلقى ثلاث هزائم في آخر ثلاث مباريات خاضها منها هزيمتين في كأس العالم للأندية أمام كلا من فريق ريال مدريد الاسباني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وهزيمة أخرى أمام فريق فلامنجو البرازيلي والتي انتهت المباراة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة الأهلي وأسوان موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري الاهلي واسوان الدورى المصرى الاهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

بث مباشر الفيلم الوثائقى أدهم الشرقاوى على قناة الوثائقية

«الداخلية» مع المواطن.. مواطنون بعد زيادة منافذ «كلنا واحد»: السلع بتخفيضات 30%

نشوب حريق داخل كنيسة بمركز أطفيح

إذا كنت صانع محتوى.. كيف تقدم إقرارك الضريبي إلكترونيًا؟

مبتكرو «شارك تانك».. هبة تنتج «شيالات الأطفال».. وهانى «ملك الإيبوكسى».. ومى تبدع الأزياء من الجلود

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»