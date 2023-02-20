الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوى

حادث مروري
حادث مروري

شهد طريق الواحات الصحراوي حادثا مروريا، ما أسفر عن إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الواحات الصحراوي، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات.

تم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

طريق الواحات الصحراوي حادث مرورى شخص اصابة عبوره الطريق

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إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوى

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