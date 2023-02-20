رئيس جامعة سوهاج يشارك في برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني

شارك الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، الاثنين، فى فعاليات انطلاق المرحلة الأولى (واحدا من رؤساء الجامعات السبع التى وقع عليها الاختيار ضمن هذه المرحلة) من برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، والذى نظمته وزارة التعليم العالي برئاسة د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع مكتب وزارة الخارجية للتنمية للمملكة المتحدة والكومنولث ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور نخبة من الوزراء والمختصين ورؤساء الجامعات المشاركين بالمرحلة الأولى وعدد من خبراء التعليم و المتخصصين، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ووجه عبد الخالق في كلمته الشكر لوزير التعليم والبحث العلمي لاختيار جامعة سوهاج لتكون ضمن جامعات المرحلة الأولى، والتي ستبدأ تشغيل منصة برنامج إدارة التوظيف، مشيداً بالدور الأساسي والجوهري الذى تقوم به وزارة التعليم العالي فى بناء المستقبل ودعم اقتصاد المعرفة، وكذلك ربط الخريجين بسوق العمل من خلال رؤية شاملة منبثقة من رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الجامعة أن برنامج الإرشاد المهني من أجل التوظيف هو برنامج تنموي شامل مصمم من أجل مساعدة الأفراد فى إتخاذ وتنفيذ خيارات تعليمية ومهنية مستنيرة حيث يقوم البرنامج بالعمل على تطوير كفاءات الفرد في معرفة الذات والاستكشاف التعليمي والمهني وكذلك التخطيط الوظيفي.