بعد زيارة بايدن لـ كييف.. السفارة الأمريكية بموسكو: «التنسيق جاء لأسباب أمنية»

قال مصدر مسؤول إن السفارة الأمريكية فى موسكو أبلغت السلطات الروسية بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا قبيل مغادرته الولايات المتحدة.

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك”، أن السفارة الأمريكية (لدى موسكو) أخطرت الجانب الروسي بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف لأسباب أمنية بالدرجة الأولى.

البيت الأبيض يؤكد إخطار روسيا بزيارة بايدن لكييف قبل حدوثها

وأعلن البيت الأبيض، الإثنين، أنه تم إخطار روسيا بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، قبل ساعات من حدوثها.

وتابع، في بيان له، أنه تم التخطيط لزيارة بايدن قبل شهور بالتعاون بين البنتاجون وجهاز الخدمة السرية، وتم إبلاغ روسيا بموعد زيارة بايدن لكييف قبل ساعات من مغادرته واشنطن.

وأكد أن “بايدن” أراد إرسال رسالة واضحة حول الدعم الأمريكي لأوكرانيا كما ناقش بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ملفات الطاقة والبنية التحتية والدعم الاقتصادي، حيث عقد بايدن محادثات مكثفة مع زيلينسكي حول الحرب.

بايدن يغادر كييف بعد زيارة غير معلنة لأوكرانيا

غادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كييف، بعد زيارة غير معلنة، الإثنين، وعد خلالها بزيادة إمدادات الأسلحة، بحسب تقرير لصحفيي البيت الأبيض.

وجاء في التقرير أن "الرئيس بايدن غادر كييف" في نهاية زيارة غير معلنة للعاصمة الأوكرانية قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي للدولة الموالية للغرب.

وفي وقت سابق، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف الإثنين، حيث وعد بأسلحة جديدة ودعم "ثابت" لحليفته أوكرانيا.

نافالني يعتبر أن هزيمة روسيا في أوكرانيا «لا مفر منها»

اعتبر المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون منذ أكثر من سنتين أن روسيا أمام هزيمة "لا مفر منها" في أوكرانيا مهما أرسلت قوات إلى الدولة المجاورة.

وبعد حوالى عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح نافالني في رسالة نشرها فريقه على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، أن "حيوات عشرات آلاف الجنود الروس أهدرت بلا معنى".