«قومي السكان» ببني سويف يواصل عقد ندواته التوعوية

واصل المجلس القومي للسكان ببني سويف، عقد اللقاءات التوعوية،ضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية التي ينفذها المجلس، لتوحيد الرسالة الإعلامية للقائمين على تنفيذ ندوات توعوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لرفع الوعي بالقضية السكانية ،وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة من مركز الإعلام ، الصحة، الأوقاف،الكنيسة، الصحة، التضامن الشباب والرياضة ،التربية والتعليم،الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الثقافة ،القوى العاملة،الأمومة والطفولة ، والوحدات المحلية.

حيث عُقد لقاء تثقيفي بقصر ثقافة أبوسليم لعدد 50 من معلمي فصول محو الأمية ومكلفات الخدمة العامة التابعات للتضامن،بحضورالشيخ مصطفي كمال مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، محمد سعد مدير عام مركز الإعلام،الدكتورة سمر الجبالي، الدكتورة أسماء محمد إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة والسكان.

وأوضحت الأستاذة نجلاء الصاوي مديرة المجلس إلى أن استمرار تلك الفعاليات يأتي في إطار توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم" وضمن خطوات تم الاتفاق عليها "خلال اجتماع اللجنة التنسيقية الأحير "بتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني لوضع حلول وتنفيذ الخطة السكانية، وتحقيق الأهداف المطلوب إنجازها، والتأكيد على أهمية توفير كافة السبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي قد تواجه كافة الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية.

وأشارت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية عقد ندوات مماثلة (لأئمة الأوقاف بقصر ثقافة بني سويف وجمعية تنمية المجتمع بالشناوية بناصر، للرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، وندوة للأئمة الأوقاف بمركز شباب الواسطى ، وقصر ثقافة الفشن)

وفي سياق آخر، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام اجتماعاً بأعضاء لجنة حصر الأراضي والعقارات التي تشهد أعمال تطوير أو تم تطويرها ، والتي شكلها المحافظ، لتختص بمراجعة كافة الأجراءات الخاصة بها ، ودورها الحالي في تحسين مستوى الخدمات ، وكذا اجراءات تحصيل مقابل التحسين لتلك العقارات

حيث كلف السكرتير العام أعضاء اللجنة بعمل دراسة ميدانية وحصر للمناطق التي تم تطويرها خلال عام، في كل مركز على حدة، وتحديد العقارات والأراضي المستفيدة، من أعمال المنفعة العامة ، واعداد تقرير شهري ليتم عرضه على على اللجنة في اجتماع لها ، للوقوف على مستجدات عمل اللجنة أولا بأول.