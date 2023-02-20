الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: ارتفاع معدل توريد محصول القصب لـ3 ملايين و200 ألف طن وإنتاج 310 آلاف طن سكر

محصول القصب
محصول القصب

أكدت شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن نسب توريد محصول القصب من المزارعين ارتفعت إلى 3 ملايين و200 ألف طن قصب، وذلك منذ بدء الموسم نهاية ديسمبر الماضي وحتى أمس.

وأوضحت شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم إنتاج نحو 310 آلاف طن سكر من الكميات التي تم توريدها من المزارعين، وجارٍ تكريرها وتعبئتها وتوريدها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي ستقوم بدورها بطرحها في مخازن شركتي الجملة المصرية والعامة لتجارة الجملة بهدف توزيعها على المنافذ التموينية.

الأسعار تحقق توازنًا بين تكلفة الإنتاج وتحقيق ربح مجزٍ للمزارعين

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم رفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالي بواقع 290 جنيها ليصل إلى 1100 جنيه مقابل 810 جنيهات بالموسم الماضي بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد، خاصة بعد ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والأسعار العالمية، مؤكدا أن هذه الأسعار تحقق توازنا بين تكلفة الإنتاج وتحقيق ربح مجزٍ للمزارعين.

وأكد الدكتور على المصيلحى أنه يتم سداد مستحقات المزارعين خلال 15 يوما من التوريد، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر، وأن إنتاج مصر من السكر يصل إلى 90% من الاستهلاك، مشيرا إلى أن الاحتياطي سيرتفع، خاصة مع استمرار عمليات توريد محصول القصب، بالإضافة إلى بدء موسم حصاد بنجر السكر في فبراير المقبل.

من جانبه، قال اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، إنه مستهدف استلام نحو 8 ملايين طن قصب خلال الموسم الحالي لإنتاج 850 ألف طن سكر.

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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