كوارث صحية صادمة.. استشارى جهاز هضمى يكشف خطورة زيت الطعام والأطعمة المقلية

كشف الدكتور أسامة فكري، استشاري الجهاز الهضمي والتغذية الإكلينيكية، مخاطر وأضرار زيت الطعام «زيت القلي» على الصحة العامة للإنسان، خاصة أنه يدخل في الكثير من المنتجات الغذائية والوصفات المختلفة لعدد كبير من الأطباق والأكلات.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على قناة TEN الفضائية: «إنه لا يوجد شيء ممنوع بشكل مطلق، وكل شيء ممكن أن يكون مسموحاً بكمية وتوقيت»، مشيرا إلى أن قلي الطعام ليس به مشكلة وإنما في تعريض الطعام للحرارة الشديدة.

البروتين الحيوانى

وأشار إلى أنه في 2007 و2008 أكدت النشرات والتوجيهات البحثية على مستوى العالم أن "البطاطس المقلية" قد تخرج مواد مسرطنة ولها مخاطر على الصحة بشكل كبير، مضيفًا أن قلي البروتين الحيواني يفرز مواد مسرطنة خطيرة جدا.

بطاطس مقلية

ونوه بأن الأبحاث العلمية الأخيرة أكدت وجود علاقة بين المواد المسرطنة وسرطان الثدي، حيث أثبتت الأبحاث أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي تتضاعف 9 مرات لمن يتناولون بطاطس مقلية بكثرة، مشددًا على ضرورة استخدام الزيت للقلي مرة واحدة فقط، ويتم الاستغناء عنه مباشرة، ولا يفضل تناول طعام مقلي يوميا.

مضاعفة الخطورة

وأردف أن المواد المسرطنة وسرطان الثدي وأورام الرئة والبنكرياس والبروستاتا والمريء جميعها لها علاقة بالمواد المسرطنة التي تفرز أثناء القلي، وأيضا يمكن تضاعف الخطورة بأضعاف كبيرة عن القلي بأكثر من مرة.

Air fryer

واختتم بأن استخدامات القلاية الهوائية بزيت أو بدون هي أقل في الخطورة، وإنما لا تضمن صحة الطعام، ويجب أن يكون الطعام متنوعا بشكل مستمر، كما يجب استخدام الطهي بالزيوت النباتية أفضل من الزيوت المهدرجة أو السمن.