«خارجية أمريكا»: مساعداتنا لتركيا بلغت مليون دولار رغم الخلافات السياسية

قال أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، إننا قدمنا مساعدات للمناطق المنكوبة بتركيا بقيمة مليون دولار.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن تركيا ستعيش فترة عصيبة لإعادة الإعمار بعد الزلزال وسنقف معها، لافتا إلى أن أمريكا تقف مع تركيا رغم وجود بعض الخلافات السياسية.



وتابع بلينكن: "إدارة بايدن تدعم إرسال مقاتلات F-16 إلى تركيا ولم نحدد موعدا لتسليمها".

وواصل: “ملف انضمام فنلندا والسويد للناتو منفصل عن تعزيز العلاقات مع تركيا”.