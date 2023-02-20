الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول المانجو

محصول المانجو
محصول المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات 
- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
-  استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس خلال موسم النمو
- الري الفوري بعد سقوط الامطار حتى لا يحدث تراكم للأملاح حول الجزور
- يتم وقف اي رش في حالة سقوط الامطار او الهواء الشديد
- الالتزام بتوصيات والتركيزات المدونة على عبوات الرش سواء الرش الفطري او الرش الحشري وذلك لضمان الوصول الي أفضل النتائج وتغيير المبيد في كل رشة ان أمكن ذلك
- الرش في الصباح الباكر أو آخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتى لا يحدث احتراق الأوراق
- التاكد من صلاحية المبيد المستخدم قبل الزوبان في الماء لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة
-  ازالة السرطانات وهي النموات الموجودة أسفل منطقة التطعيم
- تربيط الافرع المائلة في صنف المانجو الكيت
-  يتم ازالة الشماريخ الزهرية مع ترك 1/2 سم بين البرج والشمراخ ويتم وقف التقصيف في10/2 وذلك لضمان تكوين الشماريخ الجديدة

ثانيا: التسميد
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر
الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم
الرية الرابعة: 6 لتر من (حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك)
الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات ماغنسيوم + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
ثالثا: برنامج الري 
السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 10 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 10 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 15 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 18 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 20 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 25 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30  دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية
- مكافحة المن والتربس والجسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للأشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومتها
لمبادة 5%   1.5 سم / لترماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء
لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء
لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء
سليكرون 1 سم / الترماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء
موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء
2- رش كبريت ميكروني بمعدل 2.5جم / لتر ماء لمقاومة البياض الدقيقي و اكاروس صدي اوراق المانجو و العنكبوت الاحمر في 1/2
- رش اكس كلوريد النحاس بمعدل 4جم / لتر ماء +زيت معدني 1سم / لتر ماء في 8/2
-   رش كوسيد 2جم / لتر ماء + توبسين 1/2سم / لتر ماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء في 15/2 

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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