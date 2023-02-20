الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد ضجة كبيرة فى لبنان ومصر .. بيان لمراكز البحوث العلمية حول انحسار مياه البحر

انحسار مياه البحر
انحسار مياه البحر

أصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، بيانا توضيحيا حول ظاهرة انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط بمحاذاة الخط الساحلي اللبناني.

 

وقال المجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان: "يتداول العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي روايات ومشاهدات عن تراجع مياه البحر وانخفاض مستواه بمحاذاة الخط الساحلي اللبناني. كذلك، كانت وسائل إعلام عالمية تحدثت سابقاً عن انحسار مياه البحر في العديد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وإزاء ذلك، يفيد المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأن تراجع مياه البحر مرتبط علميا بحركة المد والجزر والتي قد تكون أقوى في بعض السنوات، علما أن الطقس الصافي وعدم وجود عواصف أو أمواج يجعل ملاحظة وجود الجزر اكثر وضوحا".

 

وأضاف البيان: "كما يفيد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أنه لا صحة لما يتم تداوله عن تراجع البحر بسبب حتمية وصول أمواج تسونامي حيث أنه لم يتم تسجيل أي هزة أرضية في البحر المتوسط يمكن أن تسبب أمواج".

 

أثارت مقاطع فيديو وصور تظهر "انحسار مياه البحر" في منطقة عدلون اللبنانية وظهور تصدعات في صخور أحد الشواطئ، ضجة كبيرة في البلاد.

 

كما أكد أهالي مدينة العريش في محافظة سيناء، أنهم فوجئوا منذ أمس السبت تراجع ملحوظ في شاطئ البحر المتوسط قبالة شاطئ مدينة العريش، وعدد من الشواطئ الأخرى، بمنطقة الرواق بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

 

وأضاف الأهالي أن تراجع الشاطئ تراوح ما بين 10 إلى 15 متر، وهذه ظاهرة تحدث لأول مره دون تحديد أسباب لتراجعها.

 

لكن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، جاد القاضي، قال أن ما تم تداوله عن انحسار المياه في شواطئ سيناء غير صحيح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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